KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 5 Kasım 2025 12:34
 ~ Son Güncelleme: 5 Kasım 2025 12:34
2 dk Okuma

Baxtolo Romani Chip Dive!*

Roman dili ve kültürünü görünür kılmak amacıyla ilân edilen 5 Kasım Dünya Roman Dili Günü, çevrimiçi bir etkinlikle kutlanacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Baxtolo Romani Chip Dive!*
Roman bayrağı, Kaynak: Hungarian Gypsy Missions

* Dünya Roman Dili Günü kutlu olsun! (Romanes)

Roman topluluklarının konuştuğu en yaygın üç dil —Romanes, Domari ve Lomavren— yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.

Romanes; Anadolu, Balkanlar ve Avrupa’da, Domari; Ortadoğu’da, Lomavren ise Kafkasya ve Anadolu’da konuşuluyor. Romanes, yaklaşık 33 bin kelimelik söz varlığına ve 17 farklı lehçeye sahip olmasına rağmen, dilin korunması ve standartlaştırılması için hâlâ önemli adımlar atılması gerekiyor.

Bu kapsamda Roman dili ve kültürünün zenginliğini görünür kılmak amacıyla ilân edilen 5 Kasım Dünya Roman Dili Günü, bugün saat 20.00’da gerçekleşecek etkinlikte kutlanacak.

Etkinlikte Sezgin Kaplan eşliğinde Romanes dilinde masallar dinlenecek, Roman dillerinin tarihsel gelişimi ve 5 Kasım’ın uluslararası düzeyde kabul edilme süreci üzerine bir söyleşi gerçekleştirilecek.

Katılımcılar, buluşma aracılığıyla Roman topluluklarının kültürel mirasına ve dilsel çeşitliliğine dair bilgi edinme fırsatı bulacak.

Hırvatistan Parlamentosu, 25 Mayıs 2012 tarihli oturumunda üyelerinin 5 Kasım’ın Dünya Roman Dili Günü olarak uluslararası düzeyde kutlanması yönündeki önerisini oybirliğiyle kabul etti. Hırvatistan Cumhuriyeti’nin çağrısı üzerine UNESCO da 2015 yılında 5 Kasım’ı Dünya Roman Dili Günü olarak ilân etti. Bugün Avrupa Konseyi’ne üye 16 ülke, Roman dilini “Bölgesel veya Azınlık Dili” olarak tanıyor. Türkiye’de ise 2022 yılında, 18 milletvekili Romanes, Domari ve Lomavren dillerinde eğitim verilmesi için Meclis’e soru önergesi sundu. Milli Eğitim Bakanlığı, bir sivil toplum kuruluşunun bu yönde talepte bulunması ve gerekli eğitim materyallerini sunması hâlinde bunun mümkün olabileceğini belirtti. Ancak aradan geçen zamana rağmen, bu konuda hâlâ somut bir adım atılmadı.

Etkinliği düzenleyen Romani Godi (Roman Hafıza Çalışmaları Derneği), etkinliğin yalnızca bir kutlama değil, aynı zamanda Roman topluluklarının dillerine, kültürlerine ve bir arada olma gücüne dikkat çeken bir dayanışma alanı yaratmayı amaçladığını belirtiyor.

Etkinliğe katılmak isteyenlerin, kayıt formunu doldurarak katılımlarını kesinleştirmeleri gerekiyor.



5 Kasım 2025, Çarşamba
Saat: 20.00 – 21.00
💻 Yer: Çevrimiçi etkinlik platformu (bağlantı kayıt sonrası paylaşılacak).

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
Dünya Roman Dili Günü ayrımcılık roman dili Romani Godi
