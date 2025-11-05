Baxtolo Romani Chip Dive!*

* Dünya Roman Dili Günü kutlu olsun! (Romanes)
Roman topluluklarının konuştuğu en yaygın üç dil —Romanes, Domari ve Lomavren— yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.
Romanes; Anadolu, Balkanlar ve Avrupa’da, Domari; Ortadoğu’da, Lomavren ise Kafkasya ve Anadolu’da konuşuluyor. Romanes, yaklaşık 33 bin kelimelik söz varlığına ve 17 farklı lehçeye sahip olmasına rağmen, dilin korunması ve standartlaştırılması için hâlâ önemli adımlar atılması gerekiyor.
Bu kapsamda Roman dili ve kültürünün zenginliğini görünür kılmak amacıyla ilân edilen 5 Kasım Dünya Roman Dili Günü, bugün saat 20.00’da gerçekleşecek etkinlikte kutlanacak.
Etkinlikte Sezgin Kaplan eşliğinde Romanes dilinde masallar dinlenecek, Roman dillerinin tarihsel gelişimi ve 5 Kasım’ın uluslararası düzeyde kabul edilme süreci üzerine bir söyleşi gerçekleştirilecek.
Katılımcılar, buluşma aracılığıyla Roman topluluklarının kültürel mirasına ve dilsel çeşitliliğine dair bilgi edinme fırsatı bulacak.
Etkinliği düzenleyen Romani Godi (Roman Hafıza Çalışmaları Derneği), etkinliğin yalnızca bir kutlama değil, aynı zamanda Roman topluluklarının dillerine, kültürlerine ve bir arada olma gücüne dikkat çeken bir dayanışma alanı yaratmayı amaçladığını belirtiyor.
Etkinliğe katılmak isteyenlerin, kayıt formunu doldurarak katılımlarını kesinleştirmeleri gerekiyor.
5 Kasım 2025, Çarşamba
Saat: 20.00 – 21.00
💻 Yer: Çevrimiçi etkinlik platformu (bağlantı kayıt sonrası paylaşılacak).
(TY)