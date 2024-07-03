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Yayın Tarihi: 3 Temmuz 2024 09:03
 ~ Son Güncelleme: 3 Temmuz 2024 09:31
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Batuhan Çolak, “yanıltıcı bilgi yaymak” suçlamasıyla gözaltına alındı

Aykırı adlı medya platformunun yöneticisi Batuhan Çolak, “Suriye'den tartışmalı görüntüler. Türk askerine ÖSO bayrağı öptürdüler!” şeklindeki paylaşımı nedeniyle gözaltında.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Batuhan Çolak, “yanıltıcı bilgi yaymak” suçlamasıyla gözaltına alındı

Aykırı adlı medya platformunun Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak, sosyal medya paylaşımıyla "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı" iddiasıyla gözaltına alındı.

Aykırı@aykiricomtr hesabı, önceki gün X sosyal paylaşım platformunda “Suriye'den tartışmalı görüntüler. Türk askerine ÖSO bayrağı öptürdüler!” şeklindeki paylaşım yapmıştı. Hesabın kullanıcısı olan Çolak, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla dün akşam gözaltına alındı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Hakan Şeref Olgun, süreci yakından takip ettiklerini açıkladı.

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