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HABER
Yayın Tarihi: 24 Nisan 2024 15:27
 ~ Son Güncelleme: 24 Nisan 2024 17:18
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Batman’daki DEM Parti binasına polis baskını

Polislerin, abluka altına aldıkları binadaki araması sürüyor.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Batman’daki DEM Parti binasına polis baskını
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Batman İl Örgütü binasına, bugün polisler tarafından baskın düzenlendi.

Polislerin, abluka altına aldıkları binadaki araması sürüyor.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre baskına, DEM Parti Gençlik Meclisi özelinde yapılan “ihbar” gerekçe gösterildi. "İhbarın" içeriğine dair ise partililere herhangi bir bilgi verilmedi. 

DEM Parti Batman İl Örgütü, baskınla ilgili yaptığı açıklamada "Seçimlerde yenilen AKP-MHP faşizmi yine Kürtlere ve Kürdün partisine saldırarak kaçınılmaz sonunu ertelemek istiyor. Tüm halkımızı partilerini sahiplenmek üzere il binamız önüne dayanışmaya bekliyoruz. Batman iradene sahip çık," dedi. (TY)

dem parti Batman polis baskını
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