Batman’da kayyım sosyoloğu tuvalet temizliğinde görevlendirdi

Batman Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Esen Tunç hakkında “görevi kötüye kullanma” gerekçesiyle suç duyurusunda bulunan sosyolog Rojin Akat, bu şikayetinin ardından Millet Bahçesi’nde tuvalet temizleme işiyle görevlendirildi.

MA'daki habere göre, Batman Belediyesi'ne 4 Kasım 2024’te kayyım atanmasının ardından göreve getirilen Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Esen Tunç'un, mobbing uyguladığı gerekçesiyle hakkında suç duyurusunda bulunan sosyolog Rojin Akat’a, iddiaların ardından Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde yer alan Esentepe Millet Bahçesi'nde tuvalet temizliği görevi verildi.

Şikayet sonrası sürgün ve temizlik görevi

Akat, 23 Mayıs günü belediye binasında yaşadığı yoğun baskı sonucu sinir krizi geçirdi. Aynı gün, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Esen Tunç hakkında "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla Bayındır Şehit Hasan Gül Polis Merkezi Amirliği’ne giderek şikâyette bulundu. Şikâyetin hemen ardından Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne gönderilen Akat’a önce tuvalet temizliği, direniş göstermesi üzerine ise Diyarbakır Caddesi üzerindeki orta refüjü temizleme görevi verildi.

“Sosyolog olduğum halde çay servisi yaptırıldı”

Rojin Akat, şikayet dilekçesinde yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Bize ‘Vasıfsızsınız, sizi neye göre işe aldılar, bir işe yaradığınız yok, istesem şimdi çıkışınızı veririm’ diyor. Sosyolog olmama rağmen çay ve kahve servisi yaptırıyor. Kendi özel işlerini de bana gördürüyor. Mesai saatleri dışında arayıp, ‘Kurumda neler olup bitiyor, beni haberdar edin’ diyerek arkadaşlarımı ispiyonlamamı istiyor. Bana izin verdiği halde tutanak tutmak istedi. İtiraz edince ‘terbiyesiz’ dedi. Ardından üstüme geldi, ben de sinir krizi geçirdim. İş arkadaşlarım ambulans çağırdı. Kendimi ambulansta buldum. Tüm bu nedenlerle Esen Tunç hakkında görevi kötüye kullanma suçlamasıyla suç duyurusunda bulunuyorum.”

Mobinge karşı hukuk mücadelesi

Rojin Akat’ın yaşadığı bu süreç, kamu kurumlarında çalışan kadın personelin uğradığı mobbing, keyfi görev değişiklikleri ve psikolojik şiddet tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Akat, hukuki süreci sonuna kadar sürdüreceğini belirtiyor.

(EMK)