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Yayın Tarihi: 4 Kasım 2024 12:50
 ~ Son Güncelleme: 4 Kasım 2024 22:47
5 dk Okuma

Batman’da kayyım protestoları sokaklarda devam ediyor

Belediye Eş Başkanı Gülistan Sönük, Batman sokaklarında dolaşarak halkı, yarın kayyım atmasına karşı yapılacak yürüyüşe davet etti.

Evrim Deniz

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Evrim Deniz

Evrim Deniz

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

İçişleri Bakanlığı, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yönetimindeki Batman Belediyesi’ne kayyım atadı.

122 bin oyla (%64,52) seçilen Belediye Eş Başkanı Gülistan Sönük’ün yerine atanan Batman Valisi Ekrem Canalp, koruma ordusuyla belediyeye gelirken, bina önü polis bariyerleriyle kapatıldı.

Batman Valiliği, il genelinde açık alanlardaki eylem ve etkinliklerin 10 gün süreyle yasaklandığını duyurdu. Belediye eş başkanları Gülistan Sönük ve Yeşil Işık ile DEM Parti’li yetkililer ve yurttaşlar, sabah erken saatlerde belediye binası önüne geldi, binayı abluka altına alan polise tepki gösterdi.

Yürüyüşe çağrı

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, yerine kayyım atanan Batman Belediye Eş Başkanı Gülistan Sönük ile DEM Parti milletvekillerinin içerisinde yer aldığı kitle, Batman’ın birçok mahallesine giderek, atanan kayyıma karşı halkı iradesine sahip çıkmaya çağırdı.

Üç gruba ayrılan heyet farklı mahallelere giderek, sokaklarda zılgıt, alkışlar eşliğinde " Batman uyuma, iradene sahip çık", “Hırsız, faşist AKP”, “Jin Jiyan Azadi” sloganlarıyla yürüdü.

Tek tek esnafları dolaşan heyetler, "Gelin iradenize sahip çıkın" çağrısında bulunup yarın saat 11.00'de Habip Başkan Parkı, Gala Düğün Salonu ve Salih Özdemir Parkı'ndan başlanarak belediye önüne gidilecek yürüyüşe çağırdı.

Ayrıca Batman’ın birçok noktasında kayyıma yönelik eylemlerin devam ettiği, tekerlekler ve çöp konteynerleri yakılarak yolların kapatıldığı öğrenildi.

Polis müdahalesi ve 60 gözaltı

Saat 16.25 sularında belediye önünde bekleyişini sürdüren yurttaşlara polis müdahale etti. Biber gazı ve tazyikli su kullanan polis, aralarında DEM Parti ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) yöneticilerinin de bulunduğu en az 60 kişiyi darp ederek gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlar arasında Gülistan Sönük’ün annesi İlmiye Sönük ile kız kardeşleri Hatice ve Mizgin Sönük, tiyatrocu Bahoz Özsunar ve Sonsöz Gazetesi’nden gazeteci Serhat Aslan'ın da bulunduğu öğrenildi.

Müdahale sırasında polis, bir yurttaşı gözaltına alırken kafasına yumruk attı.

Ceylan Akça: Kürt halkı kendi iradesine sahip çıkacak bir halktır

bianet'e konuşan DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça, belediyelere kayyım atanmasına ve Batman'daki gözaltılara tepki gösterdi. Akça şöyle konuştu:

"Yumruklar bize gösteriyor ki 'barış eli uzatıyorum' yalanını satmaya çalışan iktidar, yalancıdır. İnsanlardan teslimiyet ve kölelik bekliyorlar. Kürt halkınında ne teslimiyeti ne de köleliği kabul edecek karakterde değildir. Kürt halkı kendi iradesine sahip çıkacak bir halktır."

Hatimoğulları ve Bakırhan belediye önünde

DEM Parti Batman Milletvekilleri Mehmet Rüştü Tiryaki ve Zeynep Oduncu, Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Doğan Hatun’un yanı sıra yüzlerce kişi belediye binası önünde bekleyişini sürdürürken, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan da burada bir konuşma gerçekleştirdi.

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Sönük: Karar geri çekilene kadar buradayız

bianet’e konuşan Gülistan Sönük, “İki dönem kayyım atandı ve biz, bir beş yıllık talana daha asla izin vermeyeceğiz. Hukuksuz bir şekilde gelip gasp ettiler. Kenti adeta bir savaş ortamına dönüştürdüler” dedi.

Yurttaşlarla birlikte belediye önünde direnişte olduklarını belirten Sönük, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Asla bu irade gaspına izin vermeyeceğiz, gaspçı rejimin yaptıklarını kabul etmeyeceğiz. 2016 ve 2020’de çeşitli bahanelerle kayyım ataması yaptılar. Şimdi de yine sudan sebeplerle kayyım ataması yapmak istiyorlar ama biz bu sefer bu kayyımlara geçit vermeyeceğiz. Belediye çalışanlarının içeri girmesine izin vermediler. Şu anda sadece içeride polisler var. Belediye içine ne memurların ne de işçilerin girişlerine izin verildi.”

Sönük, Batman Belediyesi önünden ayrılmayacaklarını belirterek, “Bu karar geri çekilene kadar buradayız. Buradan tek bir adım geri atmayacağız” dedi.

“Yaşasın kadınların direnişi”

Batman Belediye Eş Başkanı Gülistan Sönük ve yurttaşlar, belediye önünde Kürtçe “Jin, jiyan, azadî” (Kadın, yaşam, özgürlük) ve “Bijî berxwedana jinan” (Yaşasın kadınların direnişi) sloganları attı.

Belediye önünde polise tepki

Polis, kayyım kararı sonrası sabah erken saatlerden itibaren belediye ve çevresini bariyerlerle kapattı. Belediye önüne gelen Gülistan Sönük ve yurttaşlar, polis bariyelerine yüklendi.

Anadolu Ajansı’na göre, Batman Belediyesi önünde “polise mukavemette bulunduğu” iddiasıyla 9 kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: Anadolu Ajansı

(ED/VC)

Haber Yeri
Batman
kayyım atamaları gülistan sönük dem parti batman belediyesi
Evrim Deniz
Evrim Deniz
tüm yazıları

2022’den bu yana gazetecilik yapıyor. Gazete Duvar, Kadın İşçi, 5Harfliler, Evrensel Gazetesi, 9.Köy, MLSA’da haberleri yayımlandı.  Halen Bianetˋin Diyarbakır muhabirliğini yapıyor

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