Batman’da havai fişek satışı yasaklandı

Batman Belediyesi'ne kayyım atmasının ardından başlayan ve dört gündür devam eden protestoların ardından kentte havai fişek satışı yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada protestolar gerekçe gösterildi ve "gösteri, yürüyüş, protesto eylemleri gibi her türlü etkinlik ve faaliyetlerde kullanılan havai fişeklerin satışının ikinci bir emre kadar yasaklandığı" duyuruldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Batman il sınırları ile bağlı köy, kasaba ve İlçelerinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, kamu esenliğinin sağlanması amacı ile son günlerde özellikle gösteri, yürüyüş, protesto eylemlerinde, her türlü etkinlik ve faaliyetlerde havai fişek kullanıldığı, izinsiz ve ehil olmayan kişiler tarafından yapılan bu uygulamanın halkın yoğun olduğu yerlerde panik ve korkuya yol açtığı ayrıca istenmeyen olaylar olabileceği ve halkı tedirgin ettiği, Şenlik ve İşaret Fişeklerinin (Havai Fişek) bakkal, kırtasiye, market, büfe ve bunun gibi yerlerde satıldığı bu maddelerin küçük çocuklar tarafından kullanılması sonucu yaralanmalara yol açtığı müşahede edilmiştir. Bu nedenle gerekli güvenlik önlemleri alınmadan kullanılan Piroteknik Maddelerden kaynaklanan yaralanma, ölüm ve bu maddelerin izinsiz zamansız veya uygunsuz yerlerde kullanımından ötürü halkımızda meydana gelen korku, heyecan ve paniğin önlenmesi, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amaçlanmaktadır."