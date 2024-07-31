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Yayın Tarihi: 31 Temmuz 2024 12:01
 ~ Son Güncelleme: 31 Temmuz 2024 12:20
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Batman ve Dargeçit'te de Kürtçe yazılar silindi

Mardin Dargeçit ve Batman merkezde yaya yollarındaki "Peşî Peya" uyarıları dün gece silindi. Batman'da belediye ekipleri bugün silinen trafik uyarı yazılarını yeniden yazdı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Batman ve Dargeçit'te de Kürtçe yazılar silindi
*Fotoğraflar: MA

Van ve Diyarbakır’ın ardından Batman ve Mardin Dargeçit’te de yaya yollarındaki “Peşî Peya (Önce Yaya)" uyarı yazıları silindi.

Dargeçit’te ve Batman merkez Diyarbakır Caddesi’nde dün gece saatlerinde Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri polis eşliğinde yazıları boyayla kapatıldı.

Batman Belediyesi ekipleri, Diyarbakır Caddesi üzerindeki silinen trafik uyarı yazılarını bugün yeniden yazdı.

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"Her yerde Kürtçe konuşacağız"

Dargeçit Belediye Eş Başkanları Asya Gezer ve Aziz Ramazan Akın ise konuya dair yazılı açıklama yaptı.

 Açıklamada, şöyle denildi:

Kürt diline yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Kerboran Belediyesi olarak Kerboran'da kazaların önlenmesi amacıyla Kürtçe yazdığımız ‘Pêşî Peya (Önce Yaya)’ uyarıları ırkçı saldırılara maruz kaldı. Bizler Belediye Eşbaşkanları olarak bu büyük kötülüğü şiddetle kınıyoruz. Halkımızın isteği doğrultusunda belediyemizde, dükkanlarımızda, pazarda, evlerimizde, parklarımızda, sokak ve mahallelerimizde, Kerboran içinde ve dışında, köylerimizde Kürtçe konuşacağız. Kerboran için çalışacağımıza söz verdik."

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(RT)

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