Batman T Tipi'nde mahpuslara "halay" cezası

*Batman M Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu olan 15 mahpusun halay çektikleri için hücre cezası almalarını “suç örgütlerinin eğitim ve propaganda faaliyetleri” olarak nitelendirmenizi nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu nitelendirmenin hukuki dayanağı nedir? Böylesi bir gerekçe, ceza uygulaması için yeterli midir?

*Kültürel etkinliklerin ve ifade özgürlüğünün bu şekilde kısıtlanması, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere ve ulusal mevzuata uygun mudur?

*Bu tür keyfi uygulamaların, toplumda yarattığı kutuplaşma ve toplumsal barışı zedeleme etkileri hakkında bir değerlendirme yapabilir misiniz?

*Gözaltı ve tutuklama uygulamalarının, özellikle kültürel ve sosyal etkinlikler nedeniyle yapılmasının, insan hakları ve demokratik değerler açısından ne tür sakıncaları bulunmaktadır? Bu uygulamalara karşı nasıl bir denetim mekanizması öngörülmektedir?

*Türkiye’de ifade özgürlüğü ve kültürel haklar açısından yaşanan bu tür ihlallere karşı nasıl bir önlem almayı planlıyorsunuz? Bakanlığınızın bu konudaki çalışmaları nelerdir?