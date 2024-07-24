Batman kayyımının harcama listesi: Konserler, filmler ve festivaller için 52 milyon TL

Batman Belediyesi kayyımının 2022 ila 2023 yılları arasında "kültür ve sanat" etkinliği adı altında gerçekleştirilen konser, gece, film gösterimi ve festival gibi organizasyonlar için 52 milyon 342 bin 740 TL harcadığı ortaya çıktı.

SEÇİLMİŞ BELEDİYE BAŞKANI MEHMET DEMİR “Kayyım, Batman Belediyesi'ni borç batağına sürükledi”

MA’dan Fethi Balaman’ın haberine göre, iktidar yanlısı isimlerin katıldığı organizasyonlardan bazıları şöyle:

* Hande Yener konserine 758 bin 740 TL harcandı.

* “İyi ki Varsın Eren” film için 742 bin 500 TL, “Malazgirt 1071” filmi için 225 bin TL, “Buğday Tanesi” filmi için 57 bin TL sinema salonlarına verildi.

* "Avaz Türkü İzlettirilmesi Gecesi (15)", "Nağmeler Türk Sanat Müziği Gecesi (15)", "Dengbej Konağı (30)", "Gönülden Şarkılar Arabesk Gecesi (15)" ve "Renge Sitranan (15)" adlı canlı yayın programları hizmeti için 1 milyon 451 bin 400 TL harcandı.

* Uluslararası Turizm ve Gastronomi Fuarı, Batman Kitap Fuarı, Gezi Programı Hizmet Alım İş için 12 milyon 315 bin TL harcandı.

* Batman Sinema Akademisi ve Film Günleri’ne 5 Milyon 100 bin TL, "Deneme Sınavı Kitapçıklar ve Malzeme Alımı İşi" için 3 milyon 556 bin TL harcandı.

* Aziz Sancar’ın "Kendi Kaleminden Hayatı ve Bilimi" (6 bin adet/Tübitak Yayınları) ve çocuk bilim kitabı (4 bin adet) için 279 bin TL harcandı.

* "30 Ağustos Zafer Bayramı" kutlamaları için 1 milyon 849 bin TL harcandı.

* Yalvaç Ural, İhsan Süreyya Sırma, Nurullah Genç, Beyazıt Akman, Hatice Kübra Tongar, Ali Emre, Nedim Şener ve Hulki Cevizoğlu gibi isimlerin katıldığı Batman 6’ıncı Kitap Fuarı ve Kültür Sanat Festivali için 9 milyon 561 bin 600 TL harcandı. Fuarda 1 milyon 57 bin değerinde hediye çeki dağıtıldı.

* Batman Gastronomi ve Kültür Sanat Festivali için 11 milyon 928 bin TL harcandı. Burada 3 milyon 105 bin TL değerinde yemek çeki dağıtıldı.

* 2023 yılında Aziz Sancar’ın “Kendi Kaleminden Hayatı ve Bilimi” adlı kitabından 10 bin adet daha alındı. Bu kitaplar için de 357 bin 500 TL harcandı.

(EMK)