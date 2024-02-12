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Yayın Tarihi: 12 Şubat 2024 13:06
 ~ Son Güncelleme: 12 Şubat 2024 16:48
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Batman'da üç gündür kayıp olan Rojvelat Kızmaz'ın cesedi Hasankeyf'te bulundu

Batman'da 9 Şubat Cuma gününden bu yana kayıp olan gazeteci Mehmet Kızmaz'ın kız kardeşi Rojvelat Kızmaz ölü bulundu.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Batman'da üç gündür kayıp olan Rojvelat Kızmaz'ın cesedi Hasankeyf'te bulundu

Batman'da üç gün önce Petrol Mahallesi'ndeki evinden ayrılan, gazeteci Mehmet Kızmaz'ın kardeşi Rojvelat Kızmaz'ın cansız bedeni Hasankeyf'te bulundu. 

Rojvelat Kızmaz, 9 Şubat günü sabah saatlerinde evden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

Polise kayıp ihbarında bulunan aile, kendi imkanlarıyla arama yaptı ve kızlarının kıyafetlerini Hasankeyf Barajı'nın kenarında buldu.

Bugün barajda yapılan çalışmalar sonucunda ise Rojvelat Kızmaz'ın cesedine ulaşıldı.

Rojvelat Kızmaz’ın cesedi otopsi yapılmak üzere hastaneye götürüldü, incelemeler sürüyor.

Gazeteci Metin Yoksu ise sosyal medya hesabından gazeteci Mehmet Kızmaz'ın kardeşi Rojvelat Kızmaz'a ilişkin açıklama yaptı. 

Yoksu, açıklamada, "Meslektaşımız Mehmet Kızmaz'ın kayıp kardeşinin cansız bedenine Hasankeyf'te ulaşıldı” dedi.

Gazeteci Mehmet Kızmaz, 10 Şubat'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kardeşinin 9 Şubat'tan bu yana kayıp olduğunu belirtmişti. Kızmaz, olayla ilgili olarak emniyete kayıp ihbarında bulunmalarına rağmen üç gündür bir dönüş alamadıklarını söylemişti.

Kızmaz, güvenlik birimlerini konuyla ilgili duyarlı olmaya çağırmıştı.

Ailenin kendi imkanları ile yürüttüğü arama çalışmalarında Rojvelat'a ait olduğu değerlendirilen kıyafetler baraj kenarında bulunmuştu.

Mehmet Kızmaz, kıyafetlerin bulunduğu ana kadar kendileriyle bir iletişim kurulmadığını söylemişti.

Tepkilerin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı. Çalışmalar dün gece saatlerinde bırakılmasının ardından bugün saat 09.00'da devam etmişti. Arama ekibinde yalnızca 2 dalgıç olmasına tepki gösteren aile alanın geniş olması nedeniyle destek talebinde bulunmuştu.

(RT)

Mehmet Kızmaz Batman
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