Batman'da protestolar 10. gününde: 17 Kasım mitingine çağrı

Batman Belediyesi'ne 4 Kasım'da kayyım atanmasına karşı başlatılan protesto eylemleri 10’uncu gününde devam ediyor.

Kayyım kararına karşı Yılmaz Güney Parkı’nda bir araya gelen kitle, Basın Kavşağı'na yürüdü.

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır ve DEM Partili milletvekillerinin de katıldığı yürüyüşte “Bijî berxwedana Kurda”, “Direne direne kazanacağız”, “Baskılar bizi yıldıramaz” ve “Jin, jiyan, azadî” sloganları atıldı.

Yürüyüşün sonunda yapılan açıklamada konuşan Bayındır, "10 gündür Batman’da, Kürdistan’da her yerde direniyoruz. Kimse bu direnişi kriminalize etmeye çalışmasın. Türkiye’nin Kürtlere yaklaşımı Êlih’e (Batman) yaklaşımıdır. Katliam, sürgün, irade gaspı tüm bunlar burada yaşandı. Êlih’in direnişine iyi bakın. Kent halkı hiçbir zaman geri adım atmadı, atmayacak" dedi.

"Çözüm isteniyorsa muhatap Sayın Öcalan’dır"

AKP-MHP iktidarının söylemlerine ve çelişkilerine dikkat çeken Bayındır, şöyle devam etti: "Bir yandan barış diyenler diğer yandan barışın muhatabına tecrit uyguluyor. Siz barışın, özgürlüğün ve kardeşliğin muhatabını tecrit altında tutuyorsunuz. Eğer sorunun çözümü isteniyorsa, bunun muhatabı Sayın Öcalan’dır. Bunun dışında gerisi mücadele ve direniştir. Cumhurbaşkanı ‘Demokratik siyasetin yolu açıktır’ diyor. Bakın belediyemizin etrafı ablukaya alınmış. Kürdistan’da demokratik siyasetin önü Kürt halkına, Kürt halkının siyasetçilerine kapatılmış durumdadır.

Bize başınızı kaldırmayın, direnmeyin diyorlar. Bu zulme karşı direnen Kürt halkına neden direndiklerini soruyorlar. Kürt halkı baskı ve zulüm politikalarına karşın sokaklarda, mahallelerde direnecek. Boyun eğen tek bir Kürt göremeyeceksiniz. 17 Kasım'da büyük bir miting düzenlenecek, tüm halkımızı bu direnişte kendine yer bulmasını istiyoruz. Bu miting Sayın Öcalan’ın özgürlüğü, Kürt sorunun demokratik çözümü içindir. Bu miting demokratik siyasetin önünün açılması içindir.”

Kitlenin Basın Kavşağı'ndaki eylemi sürüyor.

(RT)