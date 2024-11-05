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Yayın Tarihi: 5 Kasım 2024 15:39
 ~ Son Güncelleme: 5 Kasım 2024 16:58
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Batman'da kayyım protestosuna polis müdahalesi: 100'e yakın gözaltı

Batman'da polis, kayyımı protesto eden kitleye tazyikli su ve biber gazı ile müdahale etti. Yüze yakın kişi darp edilerek gözaltına alındı.

Evrim Deniz

KUBi Kurdî Bixwînin
Evrim Deniz

Evrim Deniz

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Batman'da kayyım protestosuna polis müdahalesi: 100'e yakın gözaltı
Fotoğraf ve videolar: Evrim Deniz/bianet

Batman Belediyesi önünde kayyımı protesto etmek için toplanan kitleye, polis müdahale etti.

Polis, kitleyi tazyikli su ve biber gazı ile dağıttı.

DEM Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu, "İktidar değişecek hepiniz hesap vereceksiniz" diyerek polislere tepki gösterdi.

Polisin müdahalesi sırasında JINNEWS muhabiri Pelşin Çetinkaya da gözaltına alındı. Çetinkaya yerde sürüklendi ve ters kelepçe takıldı.

Polis, dayanışma için İstanbul'dan Batman'a giden feministlere ve Kürt siyasetçilere şiddet uyguladı. DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Sebahat Tuncel ve DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş'a da müdahale edildi.

(EV/AD/HA)

Haber Yeri
Batman
kayyım Batman
Evrim Deniz
Evrim Deniz
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2022’den bu yana gazetecilik yapıyor. Gazete Duvar, Kadın İşçi, 5Harfliler, Evrensel Gazetesi, 9.Köy, MLSA’da haberleri yayımlandı.  Halen Bianetˋin Diyarbakır muhabirliğini yapıyor

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