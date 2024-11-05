Batman'da kayyım protestosuna polis müdahalesi: 100'e yakın gözaltı

Batman Belediyesi önünde kayyımı protesto etmek için toplanan kitleye, polis müdahale etti.

Polis, kitleyi tazyikli su ve biber gazı ile dağıttı.

🔴 Batman'da kayyım protestosuna polis müdahalesi



Polis, yurttaşlara tazyikli su ve biber gazı ile müdahale ediyor.



📹: @_evrimdnz pic.twitter.com/bSkdx049xh — bianet (@bianet_org) November 5, 2024

DEM Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu, "İktidar değişecek hepiniz hesap vereceksiniz" diyerek polislere tepki gösterdi.

Polisin müdahalesi sırasında JINNEWS muhabiri Pelşin Çetinkaya da gözaltına alındı. Çetinkaya yerde sürüklendi ve ters kelepçe takıldı.

Polis, dayanışma için İstanbul'dan Batman'a giden feministlere ve Kürt siyasetçilere şiddet uyguladı. DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Sebahat Tuncel ve DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş'a da müdahale edildi.

🔴 Batman'da polis, dayanışma için İstanbul'dan gelen feministlere ve Kürt siyasetçilere şiddet uyguladı.



DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır ve Sebahat Tuncel'e de müdahale edildi.



📹: @_evrimdnz pic.twitter.com/fSipGA2pSw — bianet (@bianet_org) November 5, 2024

(EV/AD/HA)