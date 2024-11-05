Batman'da kayyım protestosuna polis müdahalesi: 100'e yakın gözaltı

Batman Belediyesi önünde kayyımı protesto etmek için toplanan kitleye, polis müdahale etti.
Polis, kitleyi tazyikli su ve biber gazı ile dağıttı.
🔴 Batman'da kayyım protestosuna polis müdahalesi— bianet (@bianet_org) November 5, 2024
Polis, yurttaşlara tazyikli su ve biber gazı ile müdahale ediyor.
📹: @_evrimdnz pic.twitter.com/bSkdx049xh
DEM Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu, "İktidar değişecek hepiniz hesap vereceksiniz" diyerek polislere tepki gösterdi.
🔴 Batman'da DEM Parti milletvekili @zeynep_oduncu'dan polislere tepki— bianet (@bianet_org) November 5, 2024
"Bu iktidar değişecek hepiniz hesap vereceksiniz"
📹: @_evrimdnz pic.twitter.com/aWnLwAuQQP
Polisin müdahalesi sırasında JINNEWS muhabiri Pelşin Çetinkaya da gözaltına alındı. Çetinkaya yerde sürüklendi ve ters kelepçe takıldı.
Polis, dayanışma için İstanbul'dan Batman'a giden feministlere ve Kürt siyasetçilere şiddet uyguladı. DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Sebahat Tuncel ve DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş'a da müdahale edildi.
🔴 Batman'da polis, dayanışma için İstanbul'dan gelen feministlere ve Kürt siyasetçilere şiddet uyguladı.— bianet (@bianet_org) November 5, 2024
DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır ve Sebahat Tuncel'e de müdahale edildi.
📹: @_evrimdnz pic.twitter.com/fSipGA2pSw
(EV/AD/HA)