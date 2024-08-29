Batman Cezaevindeki ağır hasta mahpusa ilaçları verilmiyor

Batman Beşiri T Tipi Kapalı Cezaevi’nde hükümlü bulunan 72 yaşındaki Mehmet Emin Çam, ciddi sağlık sorunlarına rağmen sürekli kullanması gereken ilaçlarını iki haftadır alamıyor. Gerekçe ise, rapor üzerinden verilen ilaçların “temin edilememesi”.

Kızı Şimel Çam, babasının ilaçlarının verilmediğini öğrenince İnsan Hakları Derneği (İHD) Siirt Şubesi’ne başvuruda bulundu.

İHD Siirt Şube Eş Başkanı Avukat Mehmet Nuri Ekinci, Çam’ın sağlık durumu ve yaşadığı hak ihlalleri hakkında bianet’e konuştu.

“Kalp krizi geçirdi, anjiyo oldu”

İnsan Hakları Derneği’nin ağır hasta mahpus listesinde bulunan Mehmet Emin Çam, birçok ciddi sağlık sorunu ile mücadele ediyor.

Ekinci, “Beyninde ur tespit edildi ve bu nedenle ömür boyu ilaç kullanmak zorunda” diyerek Çam’ın durumunun ciddiyetine dikkat çekti:

“Bunun yanı sıra böbreğinde kist, gözlerinde miyop ve astigmat, sağ kulağında duyma kaybı, sol tarafında kısmi felç ve yürüme zorluğu gibi sağlık problemleri bulunuyor. Yakın bir dönemde kalp krizi geçirdi ve Mayıs ayında anjiyo oldu. Damarlarından biri açılmadı, diğeri yüzde 5 açıldı. Bu nedenle kalp ilaçlarını da sürekli kullanması gerekiyor.”

Tahliye talebi reddedildi

9 yıl ceza alan ve cezanın infazının tamamlanmasına yaklaşık 4 yıl kalan Çam’la ilgili ailesi, infazın ertelenmesi için başvuru yaptı. Batman Bölge Araştırma Hastanesi “cezaevinde kalabilir” raporu verdi.

Avukat Ekinci, bu kararı eleştirerek “Bu kadar ağır hastalıkları olan bir kişinin cezaevinde tutulması vicdanen ve yasal olarak kabul edilemez. Ancak heyet, ‘cezaevinde kalabilir’ raporu verdi” dedi.

İlaçları iki haftadır verilmiyor

Ekinci, Mehmet Emin Çam’ın ilaçlarının iki haftadır kendisine verilmediğini belirtti: “Cezaevi yönetimi, raporla alınması gereken ilaçların temin edilemediğini belirterek ilaçları vermedi. Kızı Şimel Çam, dün babasıyla yaptığı görüşmede, ilaçların verilmediğini öğrendi. Çam, ömür boyu kullanmak zorunda olduğu ilaçları iki haftadır kullanamıyor” dedi.

“Ağız içi arama sağlık hizmetini engelliyor”

Avukat Ekinci, cezaevinde hasta mahpusların sıkça hak ihlallerine maruz kaldığını belirterek, “Mahpuslar, hastaneye sevk edilmeden önce ve döndüklerinde ağız içi aramalara maruz kalıyor. Bu durum, birçok hasta mahpusun hastaneye gitmekten vazgeçmesine neden oluyor” diye konuştu. Bu tür uygulamaların, hasta mahpusların sağlık hizmetlerine erişimini ciddi şekilde engellediğini ve insan hakları ihlali olduğunu ifade etti.

Adalet Bakanlığı’na çağrı Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş, sosyal medya platformu X hesabından Mehmet Emin Çam’ın durumunu gündeme taşıdı: “Beşiri T Tipi Kapalı Cezaevi’ndeki ağır hasta tutuklu Mehmet Emin Çam’a yaşatılanlar bir işkenceye dönüştü. Ailesi bugün görüştü kendisiyle. Çam’ın kullanması gereken ilaçlar verilmiyor. Çam, yakın dönemde kalp krizi geçirmiş ve anjiyo olmuştu, sürekli kullanması gereken kalp ilaçları ve beynindeki urdan kaynaklı sürekli kullanması gereken kan sulandırıcı ilaçların raporla verilmesi gerekiyor. Revire her çıktığında “ilaç yok” deyip koğuşa gönderiliyor.”

İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) son raporuna göre, Nisan 2022 itibariyle tespit edilebildiği kadarıyla Türkiye hapishanelerinde 651’i ağır hasta olmak üzere toplam 1517 hasta mahpus bulunuyor.

(AS)