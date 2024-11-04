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Yayın Tarihi: 4 Kasım 2024 16:00
 ~ Son Güncelleme: 4 Kasım 2024 16:27
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Batman Belediye Meclisi sokakta toplandı

Batman Belediye Eş Başkanı Gülistan Sönük, “Dört duvar olsa da, olmasa da çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Batman Belediye Meclisi sokakta toplandı
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Batman Belediyesi, Kasım ayı Olağan Belediye Meclis Toplantısı’nı abluka altındaki belediye önünde gerçekleştirdi.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, yerine kayyım atanan Batman Belediye Eş Başkanı Gülistan Sönük, her ayın ilk pazartesi gününde aylık toplantı aldıklarını, eksikliklerin ne olduğunu, halkın talep ve istekleri üzerine tartıştıklarını söyledi.

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Gülistan Sönük, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ancak bu ay, diğer aylardan farklı. Çünkü belediyemizin dört duvarı gasp edildi. Belediye yönetimi olarak bu kararı kabul etmiyoruz, tanımıyoruz. Dört duvar olsa da, olmasa da çalışmalarımıza devam edeceğiz. Dört duvar olmazsa, sokaklar bizim. O yüzden toplantımıza başlayacağız.”

Sönük’ün konuşmasının ardından Kasım ayı gündemi aktarıldı, öneri ve talepler alındı. Gündeme verilen maddeler oylamaya sunuldu.

Toplantı sonrası yeniden söz alan Batman Belediye Eş Başkanı Sönük, “Toplantı bitti ama mücadelemiz her zaman devam edecek. Aldığımız kararlar kadınlar, gençler, çocuklar ve halkımız için hayırlı olsun” dedi.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
batman belediyesi gülistan sönük kayyım atamaları
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