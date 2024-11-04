Batman Belediye Meclisi sokakta toplandı

Batman Belediyesi, Kasım ayı Olağan Belediye Meclis Toplantısı’nı abluka altındaki belediye önünde gerçekleştirdi.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, yerine kayyım atanan Batman Belediye Eş Başkanı Gülistan Sönük, her ayın ilk pazartesi gününde aylık toplantı aldıklarını, eksikliklerin ne olduğunu, halkın talep ve istekleri üzerine tartıştıklarını söyledi.

Batman’da kayyım protestoları sokaklarda devam ediyor

Gülistan Sönük, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ancak bu ay, diğer aylardan farklı. Çünkü belediyemizin dört duvarı gasp edildi. Belediye yönetimi olarak bu kararı kabul etmiyoruz, tanımıyoruz. Dört duvar olsa da, olmasa da çalışmalarımıza devam edeceğiz. Dört duvar olmazsa, sokaklar bizim. O yüzden toplantımıza başlayacağız.”

Sönük’ün konuşmasının ardından Kasım ayı gündemi aktarıldı, öneri ve talepler alındı. Gündeme verilen maddeler oylamaya sunuldu.

Toplantı sonrası yeniden söz alan Batman Belediye Eş Başkanı Sönük, “Toplantı bitti ama mücadelemiz her zaman devam edecek. Aldığımız kararlar kadınlar, gençler, çocuklar ve halkımız için hayırlı olsun” dedi.

(VC)