Batılı liderler Navalnıy’ın ölümünden Putin'i sorumlu tutuyor

Batılı liderler Rusya muhalefet lideri Aleksey Navalnıy'ın ölümünden doğrudan Vladimir Putin'i sorumlu tuttu.

ABD Başkanı Joe Biden Beyaz Saray’da düzenlediği bası toplantısında Navalıy'ın cesaretini ve hapis cezasıyla karşı karşıya olmasına rağmen Rusya'ya dönme kararını övdü.

Biden, "Yolsuzluğa, şiddete ve Putin hükümetinin yaptığı tüm kötü şeylere cesurca karşı çıktı" dedi.

"Cevap olarak Putin onu zehirledi, tutuklattı, uydurma suçlardan dava açtırdı, hapse mahkûm etti, tecrit altında tuttu... Hapishanede bile gerçeğin güçlü bir sesiydi." Diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de “Navalnıy’ın ölümü, Putin'in kurduğu sistemin kalbindeki zayıflığın ve çürümüşlüğün göstergesi. Bunun sorumlusu Rusya'dır" dedi.

"Sadece Putin'in sorumluluğunda"

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Navalnıy'ın "özgürlük ve demokrasi değerleri için savaştığını, idealleri uğruna en büyük fedakarlığı yaptığını" söyledi. Michel, AB'nin Navalnıy'ın ölümünden yalnızca Rusya rejimini sorumlu tuttuğunu ifade etti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de "Putin kendi halkının muhalefetinden başka hiçbir şeyden korkmuyor. Navalnıy'ın ölümü Putin ve rejiminin neyle ilgili olduğuna dair acımasız bir hatırlatma. Otokrasiye karşı durmaya cesaret edenlerin özgürlüğünü ve güvenliğini korumak için mücadelemizde birleşelim" diye konuştu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de "Daha fazla bilgi bekliyoruz. Şunu açıkça belirtelim; bu, sadece Putin'in sorumluluğundadır." dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Londra Büyükelçisini çağırıp, Rusyalı yetkilileri Navalny’ın ölümünden sorumlu tuttuklarını söyledi. “Navalnıy, hayatını Rus sisteminin yolsuzluğunu ortaya çıkarmaya, özgür ve açık siyaset çağrısında bulunmaya ve Kremlin'den hesap sormaya adadı” diye açıklama yaptı.

Hollanda’da geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte, Navalnıy’ın demokratik değerler adına ve yolsuzluğa karşı mücadele ettiğini belirterek "En ağır ve insanlık dışı koşullar altında tutulurken mücadelesinin bedelini ölümle ödedi. Bu, Rus rejiminin eşi benzeri görülmemiş vahşetine işaret etmektedir. Ailesine, sevenlerine ve onunla birlikte Rusya'da değişim için mücadele eden herkese güç diliyorum." değerlendirmesini yaptı.

Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, "Aleksey Navalnıy, baskı sistemine direnişini hayatıyla ödedi. Cezaevinde ölümü Putin'in rejiminin gerçekte ne olduğunu ortaya koyuyor" dedi.

Rusya protestocuları gözaltına aldı

Putin'in basın sözcüsü Dmitry Peskov ise suçlamalara öfkeyle yanıt verdi ve Batılı liderlerin sözlerini "kesinlikle çirkin ve kesinlikle kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Öte yandan Navalnıy için Moskova, St Petersburg ve Rusya'nın diğer şehirlerinde, protestolar vardı. Ancak Rusya protestolara müdahale etti.

Rusya'da tutuklu muhalif Navalnıy hayatını kaybetti

(HA)