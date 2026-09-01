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YT: Yayın Tarihi: 01.09.2026 17:00 1 Eylül 2026 17:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 01.09.2026 17:15 1 Eylül 2026 17:15
Okuma Okuma:  2 dakika

FİLO JET GEMİ KAZASI

"Batık gemi olduğu değerlendirilen cisim 550 metrede tespit edildi"

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, “Çok teknik ve çok hassas yürütülen bir çalışma var. Dolayısıyla yavaş ilerliyor” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
"Batık gemi olduğu değerlendirilen cisim 550 metrede tespit edildi"
Fotoğraf: Anadolu Ajansı
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne Limanı’nda kurulan “Kriz Masası” önünde arama-kurtarma çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel’le birlikte çalışmaları yerinde gözlemlediklerini belirten Erhürman “Şu anda batık gemi olduğu değerlendirilen cismin yeri 550 metrede tespit edildi” dedi.

Çok teknik ve çok hassas yürütülen bir çalışma var. Dolayısıyla yavaş ilerliyor. Yavaş ilerlediği için de çok kısa sürede sonuç alamıyoruz. – KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman

KKTC Başbakanı Üstel’in açıklamasına göre, gemideki 267 kişiden 239’u kurtarıldı, 8 kişi hayatını kaybetti. Kayıp 20 kişi için arama-kurtarma çalışmaları üçüncü gününde sürüyor.

Alemdar gemisi çalışmalara katılacak

Erhürman, Türk Deniz Kuvvetleri’ne bağlı kurtarma gemisi TCG Alemdar’ın yarın (2 Eylül) sabah itibarıyla arama-kurtarma çalışmalarına katılacağını açıkladı.

TCG Alemdar’ın gece çalışma teknolojisine sahip olduğunu belirten Erhürman, “Deniz yüzeyindeki çalışma da aralıksız devam ediyor. Dalgıçların 90 metreden öteye inmesi mümkün değil. 550 metre derinlikte çalışma yapılması hiç kolay bir iş değil” ifadelerini kullandı.

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Kayıp yakınından Erhürman’a tepki

Kazadan sağ kurtulan ancak iki çocuğu hala kayıp durumda olan Ayten Biçer, açıklama sırasında Erhürman’a tepki gösterdi.

Biçer, “Biz çocuklarımızı bekliyoruz, siz televizyona açıklama yapıyorsunuz. Bana açıklama yapacaksınız, göstermelik iş yapıyorsunuz” dedi.

Erhürman ise “Öfkenizi anlıyorum, çok haklısınız. Biraz sonra yanınıza geleceğim” yanıtı verdi.

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(VC)

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İstanbul
Girne Filo Jet Gemi Kazası tufan erhürman Kuzey Kıbrıs KKTC
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