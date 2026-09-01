FİLO JET GEMİ KAZASI
"Batık gemi olduğu değerlendirilen cisim 550 metrede tespit edildi"
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne Limanı’nda kurulan “Kriz Masası” önünde arama-kurtarma çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
KKTC Başbakanı Ünal Üstel’le birlikte çalışmaları yerinde gözlemlediklerini belirten Erhürman “Şu anda batık gemi olduğu değerlendirilen cismin yeri 550 metrede tespit edildi” dedi.
Çok teknik ve çok hassas yürütülen bir çalışma var. Dolayısıyla yavaş ilerliyor. Yavaş ilerlediği için de çok kısa sürede sonuç alamıyoruz. – KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman
Alemdar gemisi çalışmalara katılacak
Erhürman, Türk Deniz Kuvvetleri’ne bağlı kurtarma gemisi TCG Alemdar’ın yarın (2 Eylül) sabah itibarıyla arama-kurtarma çalışmalarına katılacağını açıkladı.
TCG Alemdar’ın gece çalışma teknolojisine sahip olduğunu belirten Erhürman, “Deniz yüzeyindeki çalışma da aralıksız devam ediyor. Dalgıçların 90 metreden öteye inmesi mümkün değil. 550 metre derinlikte çalışma yapılması hiç kolay bir iş değil” ifadelerini kullandı.
FİLO JET GEMİ KAZASI
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Kayıp yakınından Erhürman’a tepki
Kazadan sağ kurtulan ancak iki çocuğu hala kayıp durumda olan Ayten Biçer, açıklama sırasında Erhürman’a tepki gösterdi.
Biçer, “Biz çocuklarımızı bekliyoruz, siz televizyona açıklama yapıyorsunuz. Bana açıklama yapacaksınız, göstermelik iş yapıyorsunuz” dedi.
Erhürman ise “Öfkenizi anlıyorum, çok haklısınız. Biraz sonra yanınıza geleceğim” yanıtı verdi.
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(VC)