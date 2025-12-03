Batı Şeria’da yeni yerleşim hamlesi: 19 yeni birim girişimi

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, İsrail’in ihlalleri ve yerleşim faaliyetlerine ilişkin kasım ayı raporunu yayımladı.

AA’nın aktardığı bilgilere göre raporda, Kasım'da Batı Şeria’da İsrail ordusunun 1523, Yahudi yerleşimcilerin ise 621 kez saldırdığı bilgisi yer aldı.

Konsey, bu saldırıların Filistin halkına, topraklarına ve mülklerine yönelik devam eden uygulamaların bir parçası olduğunu ifade etti.

Saldırıların özellikle Ramallah, El Halil, Beytüllahim ve Nablus bölgelerinde yoğunlaştığı belirtilen raporda; Ramallah’ta 360, El Halil’de 348, Beytüllahim’de 342 ve Nablus’ta 334 olayın kaydedildiği aktarıldı.

Rapora göre söz konusu saldırılar, doğrudan fiziksel şiddet, ağaçların sökülmesi, tarlaların ateşe verilmesi, zeytin hasadı yapanların engellenmesi, mallara el konulması ile ev ve tarımsal yapıların yıkılmasını kapsadı.

Artan ihlallerin sistematik bir yaklaşımın parçası olduğu öne sürülen raporda, yerleşimcilerin İsrail ordusunun desteğiyle gerçekleştirdiği saldırılarda 466’sı zeytin ağacı olmak üzere toplam 1986 ağacın yok edildiği bildirildi.

Konsey ayrıca, yerleşimcilerin 19 yeni yerleşim birimi kurma girişiminde bulunduğunu, bu girişimlerin ancak İsrail devletinin siyasi düzeyindeki talimatlarla mümkün olabileceğini ve sahada fiili durum yaratmayı hedeflediğini belirtti.

46 yıkım

İsrail “devlet topraklarının sınırlarının değiştirilmesi, kamulaştırma ve haciz kararları” yoluyla Filistinlilere ait 2.800 dönümlük araziye el koydu.

Ayrıca, Filistinlilerin inşaat faaliyetlerine yönelik kısıtlamalar çerçevesinde kasım ayında 76 yapıyı etkileyen 46 yıkımın belgelendiği ve diğer yapılar için 51 yıkım bildirimi verildiği kaydedildi.

İsrail planlama makamları Kasım'da 23 yapısal planı inceledi, bu planların 19’u Batı Şeria’daki, 4’ü ise Kudüs belediye sınırları içindeki İsrail yerleşimlerini kapsadı.

(EMK)