Batı Şeria’da gazeteciye saldırı: Heidi Levine’ın beş kemiği kırıldı

Washington Post için serbest olarak çalışan ABD’li foto muhabiri Heidi Levine, 16 Ekim’de Ramallah’ın kuzeydoğusundaki Abu Falah köyünde Filistinli çiftçilerin zeytin hasadını görüntülüyordu.

Tanıkların anlatımları ve olay yerinden görüntülere göre, yasadışı maskeli İsrailli yerleşimciler tepeden zeytinliklere doğru ilerleyerek çiftçilere taş ve sopalarla saldırdı. Çevredeki zeytin ağaçları ve araçlar da ateşe verildi.

Levine, üzerinde gazeteci olduğunu açıkça gösteren “PRESS” ibareli koruyucu yelek bulunmasına rağmen saldırıya uğradı. Washington Post'un yayımladığı görüntülerde, yerdeki Levine’ın bir grup maskeli kişi tarafından tekmelendiği görülüyor.

Masked Israeli settlers attacked Palestinian villagers on Friday, setting olive groves on fire and slinging rocks. Caught in the attack was Post photographer Heidi Levine. “They just kept kicking me and kicking me, like probably 50 times,” Levine said. https://t.co/9YLUuU9ktP https://t.co/0SrFcIW4as — The Washington Post (@washingtonpost) October 16, 2026

“Beni yere ittiler ve tekmelemeye devam ettiler”

Levine, hastanede yaptığı açıklamada uzakta en az 25 ila 50 maskeli kişinin kendilerine doğru geldiğini gördüğünü anlattı.

Saldırganların kendisini yere ittiğini belirten Levine, yaklaşık 10 dakika boyunca tekmelendiğini söyledi.

Levine, koruyucu yeleği ve kaskı sayesinde daha ağır yaralanmaktan kurtulduğunu belirterek, “Beni tekmelemeye devam ettiler” dedi.

Saldırı sırasında Levine’ın fotoğraf makineleri, telefonu ve çantası da alındı.

Levine önce Ramallah’ta tedavi altına alındı. Daha sonra yapılan muayenelerde dört omurunda ve bir kaburgasında kırık bulunduğu, vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler olduğu belirlendi.

Levine, NPR’ye verdiği röportajda olayın kendisi üzerinden gündeme gelmesine ilişkin olarak, “Benim bir haber konusu olmam fikrinden hoşlanmıyorum. Keşke herkesin yaşadığı vakalara benimkine gösterilen ilginin aynısı gösterilseydi” dedi.

Filistinli çiftçilere de saldırdılar

Saldırı yalnızca Levine’ı hedef almadı.

Filistin Kızılayı’nın aktardığı bilgilere göre Abu Falah’ta Filistinliler de yaralandı. Görüntülerde maskeli İsrailli yerleşimcilerin zeytin toplayan kişilere taş attığı, araçların ateşe verildiği ve yaralıların bölgeden çıkarıldığı görülüyor.

Aynı gün Batı Şeria’nın farklı bölgelerinde de zeytin hasadına katılan Filistinlilere yönelik saldırılar bildirildi. Turmus Ayya’da araçlar ve zeytin ağaçları ateşe verilirken, Burqa’da da zeytin toplayan Filistinliler yaralandı.

Washington Post’un aktardığı tanık ifadelerine göre, İsrail askerleri saldırı sırasında bölgede bulunmasına rağmen saldırganları durdurmadı. Levine ise Gazetecileri Koruma Komitesi’ne (CPJ) saldırı sırasında İsrail askerlerini bizzat görmediğini, ancak bölgede göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları kullanıldığını gördüğünü söyledi.

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Gazetecilere yönelik saldırılar arttı

CPJ, Levine’a yönelik saldırının Batı Şeria’da zeytin hasadını takip eden gazetecilere yönelik saldırıların son örneği olduğunu belirtti.

Örgüte göre 2026 içinde Batı Şeria’da yerel ve uluslararası en az 35 gazeteciyi etkileyen en az 16 fiziksel saldırı, taciz, engelleme veya yıldırma vakası kayda geçti.

Levine’ın saldırıya uğramasından 10 gün önce, 6 Ekim’de AFP foto muhabiri Jaafar Ashtiyeh de zeytin hasadı sırasında İsrailli yerleşimcilerin saldırısına uğramıştı. AFP’ye göre Ashtiyeh tüfek dipçikleriyle darbedilmiş ve hastaneye kaldırılmıştı.

Washington Post: Öfkeliyiz

Washington Post Genel Yayın Yönetmeni Matt Murray, Levine’ın gazeteci olduğunu gösteren belirgin işaretler taşıdığını vurguladı.

Murray, Levine’ın tıbbi yardım aldığını ve güvende olduğunu belirterek, “İşini yapan bir gazeteciye yönelik bu gerekçesiz saldırı karşısında öfkeliyiz” dedi; yetkililerden kapsamlı bir soruşturma ve sonuç alınmasını istedi.

"Münferit bir olay değil"

CPJ Ortadoğu ve Kuzey Afrika Direktörü Sara Qudah, Levine’a yönelik saldırının tekil bir olay olmadığını söyledi.

Qudah, saldırıyı gazetecilerin milliyetlerinden bağımsız olarak maruz kaldığı “şiddet ve taciz örüntüsünün” parçası olarak değerlendirdi ve faillerin hesap vermemesinin yeni saldırıları teşvik ettiğini belirtti.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) de saldırıyı kınayarak Levine’a yönelik şiddeti “pervasız” olarak nitelendirdi.

National Press Club: “Gazeteciler hedef olmamalı”

ABD merkezli National Press Club da saldırıyı kınadı.

Kuruluşun Başkanı Mark Schoeff Jr., Levine’ın “bağımsız bir gazetecinin yapması gereken şeyi, yaşananlara tanıklık etmeyi” sürdürürken saldırıya uğradığını belirterek, İsrail hükümetinden tam kapsamlı bir soruşturma ve sorumluların hesap vermesini istedi.

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BM soruşturma istedi

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcı Sözcüsü Farhan Haq, gazetecilerin tacize uğramadan görevlerini yapabilmesi gerektiğini belirterek olayla ilgili kapsamlı soruşturma çağrısında bulundu.

Haq, “Bu, bir gazetecinin görevini taciz edilmeden yerine getirme hakkının ihlal edildiği bir başka vaka” dedi.

ABD'li Kongre üyelerinden hesap verebilirlik çağrısı

ABD Kongresi’nden de saldırıya ilişkin açıklamalar geldi.

Demokrat Senatör Andy Kim, saldırının koordineli gerçekleştiğine ve İsrail askerlerinin müdahale etmediğine ilişkin haberlerin “son derece kaygı verici” olduğunu belirterek soruşturma ve hesap verebilirlik çağrısı yaptı.

Senatör Chris Coons saldırıyı “dehşet verici” olarak nitelendirirken, Temsilciler Meclisi üyesi Tammy Duckworth İsrailli yetkililerin saldırının sorumlularını hesap vermeye zorlaması gerektiğini söyledi.

Batı Şeria’da bir haftada 53 saldırı BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi’nin (OCHA) verilerine göre, 22-28 Eylül 2026 arasında Batı Şeria’da Filistinlilerin yaralanmasına veya mülklerinin zarar görmesine yol açan 53 İsrailli yerleşimci saldırısı kaydedildi. Bu saldırılarda 23 Filistinli yaralandı. Saldırılar arasında Filistinlilerin evlerine, tarım arazilerine, ağaçlarına ve sulama altyapısına yönelik saldırılar ile kundaklama ve mülke zarar verme vakaları da yer aldı. OCHA, 2026 zeytin hasadı öncesinde Filistinli çiftçilerin başlıca sorunları arasında tarım arazilerine erişimin kısıtlanmasını, çiftçilere yönelik saldırıları, ürün hırsızlığını ve zeytin ağaçları ile tarımsal altyapının tahrip edilmesini sıraladı.

İsrail ordusu: Olay soruşturuluyor

İsrail ordusu, Abu Falah yakınlarında “şiddet içeren bir çatışma” ihbarı üzerine asker ve sınır polisi birliklerinin bölgeye gönderildiğini açıkladı.

Ordu, güçlerin “toplumsal olaylara müdahale araçları” kullandığını, uyarı ateşi açıldığını ve ardından kesici bir cisim taşıdığı belirtilen bir kişiye ateş edildiğini bildirdi.

Açıklamada İsrail polisi ile olay yeri inceleme ekiplerinin delil ve ifadeleri toplayacağı belirtildi. Ordu, “masum sivillere yönelik şiddeti” kınadığını da açıkladı.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise olayla ilgili bilgilerin “halen net olmadığını” ve soruşturmanın sürdüğünü söyledi.

(NÖ)