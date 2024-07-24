ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 24 Temmuz 2024 14:36
 ~ Son Güncelleme: 24 Temmuz 2024 14:37
1 dk Okuma

Batı Şeria’da 9 bin 785 Filistinli gözaltına alındı

İsrail'in Filistin’e karşı 292 gündür sürdürdüğü saldırılarda Gazze’de 39 bin 145 kişi hayatını kaybetti, Batı Şeria’da toplam gözaltı sayısı 9 bin 785 oldu.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Batı Şeria’da 9 bin 785 Filistinli gözaltına alındı
Fotoğraf: AA

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te baskınlarını sürdürdüğünü açıkladı.

İsrail'in son 24 saatte Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde baskınlar düzenlediği aktarılan açıklamada, askerlerin dün akşamdan bu yana Batı Şeria'da aralarında, çocuk, yaralı, öğrenci, gazeteci ve eski tutukluların da bulunduğu en az 25 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Gözaltına alınanlar arasında daha önce serbest bırakılanların da bulunduğu aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 9 bin 785'e yükseldiği kaydedildi.

Gazze’de can kaybı 39 bin 145’e yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 55 artarak 39 bin 145'e çıktı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, yaralananların sayısı da 90 bin 257'ye yükseldi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

Filistin-İsrail Savaşı
ilgili haberler
DSÖ Gazze'deki çocuk felci virüsüne dikkat çekti
24 Temmuz 2024
/haber/dso-gazze-deki-cocuk-felci-virusune-dikkat-cekti-297814
Gazze’de can kaybı 39 bini geçti
23 Temmuz 2024
/haber/gazzede-can-kaybi-39-bini-gecti-297765
UNICEF: Gazzeli çocuklar zor koşullarla karşı karşıya
21 Temmuz 2024
/haber/unicef-gazzeli-cocuklar-zor-kosullarla-karsi-karsiya-297696
DSÖ: Gazze’de çocuk felci virüsü tespit edildi
20 Temmuz 2024
/haber/dso-gazzede-cocuk-felci-virusu-tespit-edildi-297686
Uluslararası Adalet Divanı: İsrail Gazze'de işgalci güç konumunda
20 Temmuz 2024
/haber/uluslararasi-adalet-divani-israil-gazze-de-isgalci-guc-konumunda-297678
Pentagon: Gazze’de çok fazla sivil öldü
17 Temmuz 2024
/haber/pentagon-gazzede-cok-fazla-sivil-oldu-297560
ilgili haberler
DSÖ Gazze'deki çocuk felci virüsüne dikkat çekti
24 Temmuz 2024
/haber/dso-gazze-deki-cocuk-felci-virusune-dikkat-cekti-297814
Gazze’de can kaybı 39 bini geçti
23 Temmuz 2024
/haber/gazzede-can-kaybi-39-bini-gecti-297765
UNICEF: Gazzeli çocuklar zor koşullarla karşı karşıya
21 Temmuz 2024
/haber/unicef-gazzeli-cocuklar-zor-kosullarla-karsi-karsiya-297696
DSÖ: Gazze’de çocuk felci virüsü tespit edildi
20 Temmuz 2024
/haber/dso-gazzede-cocuk-felci-virusu-tespit-edildi-297686
Uluslararası Adalet Divanı: İsrail Gazze'de işgalci güç konumunda
20 Temmuz 2024
/haber/uluslararasi-adalet-divani-israil-gazze-de-isgalci-guc-konumunda-297678
Pentagon: Gazze’de çok fazla sivil öldü
17 Temmuz 2024
/haber/pentagon-gazzede-cok-fazla-sivil-oldu-297560
Sayfa Başına Git