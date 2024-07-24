Batı Şeria’da 9 bin 785 Filistinli gözaltına alındı

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te baskınlarını sürdürdüğünü açıkladı.

İsrail'in son 24 saatte Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde baskınlar düzenlediği aktarılan açıklamada, askerlerin dün akşamdan bu yana Batı Şeria'da aralarında, çocuk, yaralı, öğrenci, gazeteci ve eski tutukluların da bulunduğu en az 25 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Gözaltına alınanlar arasında daha önce serbest bırakılanların da bulunduğu aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 9 bin 785'e yükseldiği kaydedildi.

Gazze’de can kaybı 39 bin 145’e yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 55 artarak 39 bin 145'e çıktı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, yaralananların sayısı da 90 bin 257'ye yükseldi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)