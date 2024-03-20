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Yayın Tarihi: 20 Mart 2024 16:32
 ~ Son Güncelleme: 20 Mart 2024 16:33
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Batı Şeria’da 7 bin 700 kişi gözaltına alındı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Batı Şeria’da 7 bin 700 kişi gözaltına alındı
Fotoğraf: AA

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, İsrail güçlerinin Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki baskınlarına ilişkin ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilerin evlerine baskın düzenleyerek en az 30 kişiyi daha gözaltına aldığı kaydedildi. Baskın ve gözaltıların Batı Şeria'nın El Halil, Tulkerim, Nablus, Ramallah ve Eriha kentlerinin yanı sıra işgal altındaki Doğu Kudüs'ü de kapsadığı ifade edildi.

Gözaltına alınanlar arasında daha önce serbest bırakılmış Filistinli tutuklular da bulunuyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Açıklamaya göre, bu iki bölgede 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam 7 bin 700 Filistinli gözaltına alındı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

Filistin-İsrail Savaşı
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