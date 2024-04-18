Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te 8 bin 270 Filistinli gözaltına alındı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da çeşitli kentlere ve beldelere baskınlar düzenledi, çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.

AA’nın haberine göre, görgü tanıkları, İsrail güçlerinin, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus ve Kalkilya kentlerine düzenlediği baskında çok sayıda evde arama yaptığını anlattı.

Nablus'un doğusundaki Asker Kadim ve Asker Cedid Mülteci Kamplarında yer alan evlere düzenlenen baskınlarda da çok sayıda Filistinli gözaltına alındı. İsrail güçleri, Kalkilya'nın güneyi ve doğusundaki Hable ile Azzun beldelerine baskınlar düzenledi.

İsrail askerleri ayrıca gece yarısından sonra Ramallah'ın doğusundaki Kefer Nıma beldesine düzenlediği baskınlarda 6 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail güçlerinin Beytullahim ve El Halil kentlerinde düzenlediği baskınlarda da çok sayıda Filistinli gözaltına alındı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinli sayısı 8 bin 270'e çıktı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)