Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te 5 bin 755 Filistinli gözaltına alındı

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Esir İşleri Heyeti, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına alınanlarla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria'da dünden bu yana en az 25 Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedildi.

Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te "evlerinde veya askeri kontrol noktalarında gözaltına alınanlar ile baskı altında teslim olmaya zorlananlar ve alıkonulanlar dahil" toplam gözaltı sayısının 5 bin 755'e ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin, gözaltılar sırasında Filistinlileri darp ettiği, işkence yaptığı ve tehdit ettiği aktarıldı.

8 bin 800 Filistinli tutuklu

Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Esir İşleri Heyeti’nin yıllık raporuna göre, Aralık 2023 sonu itibarıyla İsrail'deki hapishaneler ile tutukevlerindeki Filistinlilerin sayısı 80'den fazlası kadın olmak üzere yaklaşık 8 bin 800'e yükseldi.

İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ile yerleşimcilerin saldırılarında 341 Filistinli öldürüldü.

Gazze’de durum: 7 bin kayıp, 1,9 milyon yerinden edildi Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda, öldürülen Filistinlilerin sayısının 23 bin 84'e ulaştığını açıkladı. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden dün yapılan açıklamaya göre, İsrail saldırılarında ölenler arasında 326 sağlık personeli, 45 sivil savunma mensubu ve 109 gazeteci bulunuyor. Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana enkaz altında ya da kayıp kişi sayısı yaklaşık 7 bine ulaştı. Medya Ofisi şu ana kadar 29 bin konutun kısmen hasar gördüğünü, 69 bin konutun ise tamamen yıkıldığını veya oturulamaz hale geldiğini belgeledi. İsrail saldırılarında 121 ambulans doğrudan hedef alındı, 30 hastane, 53 sağlık merkezi ve 150 sağlık kuruluşu hizmet dışı kaldı. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’nın (UNRWA) son açıklamasına göre, 7 Ekim 2023'ten 6 Ocak 2024'e kadar geçen sürede, Gazze'de bazıları birden fazla kez olmak üzere toplam nüfusun yüzde 85'ine tekabül eden 1,9 milyon insan yerinden edildi. Yerinden edilen 2 milyona yakın insan, gıda, temiz içme suyu ve temizlik için gerekli su dahil yaşamsal ihtiyaçların eksikliğini çekiyor. Sağlık sisteminin çöküşü, hastanelerin ve sağlık merkezlerinin hizmet dışı kalmasıyla bağlantılı olarak, kısmen faaliyet gösteren az sayıdaki hastane sığınma merkezi haline geldi. Uluslararası raporlarda, Gazze Şeridi'nde özellikle çocuklar ve hamile kadınlar başta olmak üzere insanların açlık ve susuzluk riskiyle karşı karşıya olduğu vurgulanıyor.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)