Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te 4 bin 630 Filistinli gözaltına alındı

Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Esir İşleri Heyeti, İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına aldığı kişilere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının yanı sıra Batı Şeria'da Filistinlilere karşı artan gözaltılarını da sürdürdüğü ifade edildi.

BM’den AB’ye Gazze çağrısı

Dün geceden bu yana Batı Şeria'nın Ramallah, Nablus, Tulkerim, El Halil ve Tubas gibi çeşitli kentlerinde 25 Filistinlinin gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına alınan Filistinli sayısının 4 bin 630'a yükseldiği aktarıldı.

Bunlardan bazılarının evlerine yapılan baskınlarda, bazılarının kontrol merkezlerinde gözaltına alındığı ve bir kısmının daha sonra serbest bırakıldığı belirtildi.

Gözaltına alınanlar ile yakınlarının darp ve tehditlere maruz kaldığı, ayrıca evlerinin tahrip edilip yıkıldığı ifade edildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamaya göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda en az 8 bini çocuk olmak üzere, 19 bin 667 Filistinli öldürüldü, 52 binden fazla kişi yaralandı.

İletişim ve internet hizmetinde 7. kesinti

Gazze Şeridi'nin büyük bir bölümünde, iletişim ve internet hizmeti, İsrail saldırıları nedeniyle yeniden kesildi.

Filistin'in telekomünikasyon alanında hizmet veren şirketlerinden Jawwal ve Ooredoo konuya ilişkin iki ayrı açıklama yaptı. Jawwal, Gazze Şeridi'ndeki iletişim ve internet hizmetlerinde "tamamen kesinti" yaşandığını duyurdu.

Şirketin hizmetlerinin, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana bölgeye yönelik saldırılarının başlamasıyla, maruz kaldığı yedinci kesinti olduğu ifade edilen açıklamada, "Devam eden saldırılar nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki tüm iletişim ve internet hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurmaktan üzüntü duyuyoruz" dendi.

Ooredoo şirketi de Gazze Şeridi'nin güneyi ve merkezindekinin yanı sıra kuzeydeki iletişim hizmetlerindeki kesintinin, saldırıların başlangıcından bu yana hizmetlerinde maruz kalınan yedinci kesinti olduğunu açıkladı.

Yıllardır abluka altında tutulan, kötü koşullardan mustarip Gazze Şeridi'ne, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarla su, yiyecek, ilaç, elektrik ve yakıt tedariki kesilirken, sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri de sık sık kesintiye uğruyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarının başlamasından bu yana, kasıtlı olarak Gazze Şeridi'yle iletişimi ve internet ağlarını kestiğini ifade ederek, Filistin halkına karşı saldırıların, derhal ve acilen durdurulması çağrısında bulunuyor.

Son 24 saatte 300 saldırı

Gazze Şeridi'nin kuzeyinin yanı sıra güneyindeki Han Yunus'a kara saldırısı başlatan İsrail ordusu, bölgeye yönelik bombardımanlarına devam ediyor.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte hava, kara ve denizden düzenlenen saldırılarda Gazze'de 300'den fazla yerin bombalandığı bildirildi. Vurulan yerlerin Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait "hedefler" olduğu iddia edildi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)