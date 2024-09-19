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DÜNYA
Yayın Tarihi: 19 Eylül 2024 16:30
 ~ Son Güncelleme: 19 Eylül 2024 16:32
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Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te 10 binden fazla Filistinli gözaltına alındı

İsrail güçleri, Batı Şeria'da son olarak aralarında bir gazetecinin de bulunduğu 35 Filistinliyi gözaltına aldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te 10 binden fazla Filistinli gözaltına alındı
Fotoğraf: AA

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail güçlerinin Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine yaptıkları baskınlara dair ortak açıklama yaptı.

Baskınların Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde yoğunlaştığı vurgulanan açıklamada, aralarında bir kadın, gazeteci ve eski tutukluların da bulunduğu 35 Filistinlinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamaya göre, son gözaltına alınanlarla işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023’ten beri gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 10 bin 800'ü aştı.

İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin saldırılarında ise 707 Filistinli hayatını kaybetti.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

Haber Yeri
İstanbul
Filistin-İsrail Savaşı
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