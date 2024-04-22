Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 8 bin 400'e yükseldi

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail askerlerinin, Batı Şeria'daki Nur Şems Kampı'na 18 Nisan'dan bu yana düzenlediği saldırılarda yaşanan gözaltı ve ihlallere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail güçlerinin kampta, aralarında yaralıların da bulunduğu 50 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

İşkence ve kötü muamele

Gözaltına alınanların açık alanda sorgulanması, halkın canlı kalkan olarak kullanılması, darp edilmesi, kıyafetlerinin çıkarılması gibi Filistinliler aleyhinde ciddi saldırılar ve ihlaller gerçekleştirildiği ifade edildi.

Kampa düzenlenen saldırılar sırasında açık alanda sorgulamaya tabi tutulmalarının ardından gözaltına alınanların çoğu serbest bırakıldı. Serbest bırakılan Filistinlilerin bedenlerinde, işkence ve eziyete maruz kaldıklarına dair izler bulunduğu aktarıldı.

“Açık alanda sorgu”

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail güçlerinin, Tulkerim'de 7 Ekim'den bu yana yaklaşık 500 kişiyi gözaltına aldığını, aralarında kadın, çocuk, yaşlı, hasta, yaralıların da bulunduğu yüzlerce kişiyi açık alanda sorguladığını açıkladı.

Esirler Cemiyeti açıklamasında, Tulkerim'in 7 Ekim'den bu yana tanık olduğu olayların, 2 yılı aşkın süredir maruz kaldığı bir dizi "işgal eyleminin uzantısından" başka bir şey olmadığı, İsrail güçlerinin kasten geniş çaplı yıkım yaparak altyapıyı hedef aldığı vurgulandı.

Uluslararası kuruluşlara çağrı

Açıklamada ayrıca İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 8 bin 400'e yükseldiği belirtildi.

İsrailli yetkililerin, Gazze'deki Filistinliler aleyhinde yürüttüğü "soykırım savaşı" kapsamında 7 Ekim'den bu yana Kudüs dahil Batı Şeria'daki gözaltılarına devam ettiği ve bunun yanı sıra Filistin toplumunun tüm kesimlerine karşı suç işlendiği kaydedildi.

Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası kuruluşlara "beklenen ve gerekli olan rollerini üstlenmeleri" çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, uluslararası insan hakları sisteminin bugünkü kaderinin, "tüm uluslararası norm ve yasaların üzerinde hareket eden İsrail'le yüzleşme kabiliyetine bağlı" olduğu vurgulandı.

Nur Şems Mülteci Kampı'na baskın İsrail ordu radyosu, 18 Nisan'da, Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tulkerim kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı'na yönelik "geniş çaplı askeri operasyon" başlatıldığını duyurmuştu. İsrail askerlerinin, Nur Şems Mülteci Kampı'ndaki saldırılarında 14 Filistinli hayatını kaybetti.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)