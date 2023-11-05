Batı Şeria'da İsrail ordusu ve Filistinliler arasında çatışmalar yaşandı

Gazze Şeridi’nden Hamas öncülüğündeki Filistinli direniş grupları ile İsrail ordusu arasındaki çatışmalar 30. gününde (5 Kasım) devam ederken, işgal altındaki Batı Şeria’ya yönelik saldırılar da sürüyor.

İsrail'den okul ve hastaneye saldırı: Onlarca ölü ve yaralı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’ya bağlı Ramallah, Cenin, Nablus ve Selfit kentlerine gece baskınlar düzenledi.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Selifit'in batısındaki Beni Hassan beldesinde İsrail güçleri ile girişlerine engel olmak isteyen Filistinliler arasında çatışmalar çıktı. İsrail askerleri, Filistinlilere ateş açtı, gaz bombaları fırlattı. Olaylarda bir Filistinli yaralandı, onlarcası da gazdan dolayı boğulma tehlikesi geçirdi.

Ramallah'ın Bilayn ve Abud köylerine baskın düzenleyen İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çıkan olaylarda biri ağır olmak üzere iki Filistinli yaralandı.

Batı Şeria'da Cenin kentinin Hay Şarki ve El-Merah mahallerinde, arama yapmak üzere evlere baskın düzenleyen İsrail askerleri, Filistinlilerin direnişiyle karşılaştı. Hay Şarki Mahallesi'ndeki bir eve giren İsrail askerleri, daha önce tutuklu olup serbest kalan Muhammed Şihab es-Sanuri'yi gözaltına aldı.

İsrail güçleri, Cenin kentine bağlı Kabatiye beldesinde bir Filistinli ile Yabed beldesinde ateş açtıkları aracın içindeki bir genci gözaltına aldı.

Nablus kentinde ise İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu 3 Filistinli genç yaralandı. Kentin doğu bölgesinde meydana gelen olayların ardından yaralılar hastanelere kaldırıldı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(VC)