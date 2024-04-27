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HABER
Yayın Tarihi: 27 Nisan 2024 13:31
 ~ Son Güncelleme: 27 Nisan 2024 13:34
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Batı Şeria'da gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 8 bin 480'e yükseldi

Gözaltıların Kudüs, Ramallah, El Halil, Nablus, Tulkerim ve Cenin kentlerinde yoğunlaştığı, baskınlar sırasında gözaltına alınan kişiler ve ailelerinin darp ve tacize uğradığı, evlerin tahrip edildiği ve çevredeki araçlara da el konulduğu aktarıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Batı Şeria'da gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 8 bin 480'e yükseldi
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinin ortak açıklamasına göre, İsrail ordusunun Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik baskın ve gözaltıları devam ediyor.

AA'nın geçtiği bilgiye göre, İsrail ordusunun dün aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 20 kişiyi gözaltına almasıyla 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 8 bin 480'e yükseldi.

Gözaltıların Kudüs, Ramallah, El Halil, Nablus, Tulkerim ve Cenin kentlerinde yoğunlaştığı, baskınlar sırasında gözaltına alınan kişiler ve ailelerinin darp ve tacize uğradığı, evlerin tahrip edildiği ve çevredeki araçlara da el konulduğu aktarıldı.

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(EMK)

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