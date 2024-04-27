Batı Şeria'da gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 8 bin 480'e yükseldi

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinin ortak açıklamasına göre, İsrail ordusunun Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik baskın ve gözaltıları devam ediyor.

AA'nın geçtiği bilgiye göre, İsrail ordusunun dün aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 20 kişiyi gözaltına almasıyla 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 8 bin 480'e yükseldi.

Gözaltıların Kudüs, Ramallah, El Halil, Nablus, Tulkerim ve Cenin kentlerinde yoğunlaştığı, baskınlar sırasında gözaltına alınan kişiler ve ailelerinin darp ve tacize uğradığı, evlerin tahrip edildiği ve çevredeki araçlara da el konulduğu aktarıldı.

İsrail ordusu ve yerleşimciler Batı Şeria’da 200 günde 487 Filistinliyi öldürdü

(EMK)