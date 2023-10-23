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DÜNYA
Yayın Tarihi: 23 Ekim 2023 11:35
 ~ Son Güncelleme: 23 Ekim 2023 11:36
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Batı Şeria'da 1215 Filistinli gözaltına alındı

Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın Ramallah, El Halil, Beytullahim, Tulkerim ve Eriha başta olmak üzere birçok kentinde gözaltına alınan Filistinliler arasında çocuklar da bulunuyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/23/bati-seria-da-1215-filistinli-gozaltina-alindi.jpg
Fotoğraf: AA

İsrail güçlerinin, Batı Şeria'nın birçok kentinde dün gece başladığı baskınlarda gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 85'e yükseldi.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçleri, Batı Şeria'da gece başlattığı gözaltı operasyonlarını bu sabah saatlerinde de sürdürdü.

Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın Ramallah, El Halil, Beytullahim, Tulkerim ve Eriha başta olmak üzere birçok kentinde, aralarında Hamas yöneticilerinin de bulunduğu en az 85 Filistinli, İsrail güçlerince gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında çocuklar da bulunuyor.

7 Ekim'den bu yana 1215 gözaltı

Son gözaltılarla birlikte İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 1215 oldu.

İsrail askerlerinin Tulkerim kentindeki baskınlarında Filistinliler silahla karşılık verdi.

Ramallah'ın kuzeyindeki El-Celezun Mülteci Kampı'na düzenlenen baskında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti, 4 Filistinli de yaralandı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

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