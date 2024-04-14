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DÜNYA
Yayın Tarihi: 14 Nisan 2024 01:28
 ~ Son Güncelleme: 14 Nisan 2024 01:35
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TÜRKİYE HENÜZ AÇIKLAMA YAPMADI

Batı İran'ı kınadı, İsrail'in 'yanındayız' dedi

Batılı ülkeler İsrail'e yönelik saldırı nedeniyle İran'ı kınadı, İsrail'e destek verdi. Türkiye iise henüz saldırı ile ilgili bir açıklama yapmadı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Batı İran'ı kınadı, İsrail'in 'yanındayız' dedi

Beyaz Saray, İran'ın İsrail'e hava saldırısı başlattığını, İsrail'e desteklerinin "sarsılmaz" olduğunu duyurdu. ABD Başkanı Joe Biden'ın Beyaz Saray'a dönerek gelişmeleri ulusal güvenlik ekibiyle yakından takip ettiğini belirten Watson, ABD'li yetkililerin İsrailli muhataplarıyla her an irtibat halinde olduklarını vurguladı.

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: "AB, İran'ın İsrail'e kabul edilemez saldırısını şiddetle kınıyor. Bu benzeri görülmemiş bir gerilim, bölgesel güvenliğe yönelik ciddi bir tehdittir"

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İran'ın İsrail'e hava saldırısını şiddetle kınadıklarını belirterek, "Müttefiklerimizle durumu istikrara kavuşturmak ve gerilimin daha da tırmanmasını önlemek için acilen çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, İran'ın İsrail'e hava saldırısını sert şekilde kınadıklarını bildirdi. Sejourne, X hesabından yaptığı açıklamada, "Fransa, İran'ın İsrail'e karşı başlattığı saldırıyı en sert şekilde kınıyor." ifadelerini kullandı. İran'ın attığı bu eşi benzeri görülmemiş adımla istikrarsızlaştırma eylemlerinde yeni bir eşiği aştığını belirten Sejourne, İran'ın bölgede askeri gerilimin artması riskini göze aldığını aktardı.

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, Orta Doğu'da gerginliğin daha da tırmanmasının son derece tehlikeli olduğunu belirtti. Fajon, X platformundan yaptığı paylaşımda saldırının "son derece endişe verici" olduğunu belirtti ve "Orta Doğu'da gerginliğin daha da tırmanması son derece tehlikeli." ifadesini kullandı.

Hollanda'da geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte, sosyal medya hesabından, Orta Doğu'daki durumun çok endişe verici olduğunu belirterek, “Bugün erken saatlerde Hollanda ve diğer ülkeler, İran'a İsrail'e saldırmaktan vazgeçmesi yönünde net bir mesaj gönderdi.” paylaşımında bulundu.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İran'ın İsrail'e insansız hava araçlarıyla (İHA) başlattığı kapsamlı saldırının ardından Orta Doğu'daki gelişmeleri dikkat ve endişeyle izlediklerini bildirdi.

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