KÜLTÜR SANAT
YT: Yayın Tarihi: 25.02.2026 16:05 25 Şubat 2026 16:05
 ~  SG: Son Güncelleme: 25.02.2026 16:10 25 Şubat 2026 16:10
Okuma Okuma:  1 dakika

BİA Haber Merkezi

Batı Ermenicesini odağa alan ‘Meydan-ը’ sergisi 3 Mart’ta Depo’da

Batı Ermenicesini bir miras ya da temsil edilecek bir kimlik olarak değil, hareket hâlinde bir alan olarak ele alan “Meydan-ը” sergisi, Yesayan Derneği’nin düzenlediği Hantibum Festivali kapsamında 3 Mart Salı günü saat 18:30’da açılacak.

Sergide yedi çağdaş Ermeni sanatçının; Anet Sandra Açıkgöz, Arek Qadrra, İmelda Kuyumcu, Larissa Araz, Sesil Beatris Kalaycıyan, Şirag Şeşetyan ve Yeraz Kortun’un çalışmaları yer alacak.

Serginin küratörlüğünü Kirkor Dabanyan ve Lara Suluoğlu üstleniyor.

Yesayan Derneği’nden ‘Hantibum Festivali’
24 Şubat 2026

Depo’nun aktardığına göre, “Meydan-ը”, eserlerin yan yana konumlandırıldığı ve ziyaretçilerin çalışmalar arasındaki ilişkileri gözlemleyebileceği bir alan olarak tasarlandı.

Sergide kaybolmuş diller, yarım kalmış aktarımlar ve dönüşmüş sesleri konu alan çalışmalar yer alacak.

Sergi, 28 Mart 2026’ya kadar Depo İstanbul’da ziyaret edilebilecek.

* Ermenicede “Ը-ը” (Türkçe “ı”); fonetik alfabedeki [a/ա] sesine denk düşer. Bu ses arkasından geldiği kelimeyle bitişikse, onun belirli bir isim olduğunu belirten bir ektir.

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
depo istanbul yesayan derneği Hantibum Festivali Meydan-ը çağdaş Ermeni sanatçılar
