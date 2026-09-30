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YT: Yayın Tarihi: 30.09.2026 14:43 30 Eylül 2026 14:43
 ~  SG: Son Güncelleme: 30.09.2026 14:45 30 Eylül 2026 14:45
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Batı Ermenicesi konuşma atölyeleri 14 Ekim’de başlıyor

14 Ekim 2026’da başlayacak atölyeler, her çarşamba 19.00-20.30 saatleri arasında Zoom üzerinden gerçekleştirilecek. Atölye için son kayıt tarihi ise 12 Ekim.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Batı Ermenicesi konuşma atölyeleri 14 Ekim’de başlıyor
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Hrant Dink Vakfı’nın Batı Ermenicesi Konuşma Atölyeleri 14 Ekim’de başlayacak. Temel düzeyde Batı Ermenicesi bilen ve konuşma pratiğini geliştirmek isteyenlere yönelik atölyeler, 10 hafta boyunca çevrimiçi yapılacak.

Atölyelerde katılımcıların Batı Ermenicesini günlük yaşamda kullanma becerilerini geliştirmeleri, kelime dağarcıklarını genişletmeleri ve konuşma konusunda daha fazla pratik kazanmaları hedefleniyor.

Her hafta farklı bir konunun ele alınacağı atölyelerde, belirlenen temaya ilişkin kelime ve ifadeler üzerinden konuşma çalışmaları yapılacak. Katılımcılar böylece öğrendikleri dili günlük yaşamda kullanma konusunda pratik yapabilecek.

14 Ekim 2026’da başlayacak atölyeler, her çarşamba 19.00-20.30 saatleri arasında Zoom üzerinden gerçekleştirilecek. Atölye için son kayıt tarihi ise 12 Ekim.

Eğitmen Hrag Avedanian

Atölyeleri 2020’den bu yana Hrant Dink Vakfı’nın Batı Ermenicesi Konuşma Atölyeleri’nde eğitmenlik yapan Hrag Avedanian yürütecek.

Beyrut’ta yaşayan Avedanian, Lübnan Amerikan Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi lisans ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisans eğitimi aldı. Başta mülteciler ve eğitim olmak üzere insani yardım alanında çalışan Avedanian, Lübnan’daki çeşitli sanat ve kültür girişimlerinde de yer alıyor.

Ermeni toplumuna ilişkin yazıları farklı yayın organlarında yayımlanan Avedanian, Batı Ermenicesinin yanı sıra İngilizce ve Arapçayı da akıcı şekilde konuşuyor.

Atölye bilgileri:

  • Başlangıç: 14 Ekim 2026
  • Son kayıt: 12 Ekim 2026
  • Süre: 10 hafta
  • Gün: Her çarşamba
  • Saat: 19.00-20.30
  • Yer: Zoom
  • Katılımcı profili: Temel düzeyde Batı Ermenicesi bilen ve konuşma becerisini geliştirmek isteyenler

Batı Ermenicesini Öğrenirken Yararlanabileceğiniz Bazı Kaynaklar

Webinar: Batı Ermenicesi için Çevrimiçi Kaynaklar

“Batı Ermenicesini öğrenmek istiyorum ama kaynak bulmakta zorlanıyorum” diyenler için hazırladığımız bu webinar size ipuçları sunuyor. Ermenice imlâ kontrol programından ses kayıtlarına, makalelerden videolara kadar pek çok kaynağı tanıyabilir, dili dijital ortamlarda daha çok kullanabilirsiniz.

Video Serisi: Ermeni Alfabesi Yazımı / Ինչպէս կը Գրենք Հայերէնի Այբուբենը

Her yaştan öğrenciye hitap eden bu kısa videolar, alfabeyi öğrenme sürecinizi kolaylaştırmayı amaçlıyor.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Ermenice ermeni algısı batı ermenicesi hrant dink
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