“Batı Ekspresi” 8 Ocak’ta İstanbul’da CMK’de

Göç, kültürel çatışma ve batıya yönelişi ironik bir dille ele alan “Batı Ekspresi”, Ocak ayında İstanbullu tiyatroseverlerle buluşuyor. Tatbikat Sahnesi’nin kara komedi türündeki bu çarpıcı oyunu, 8 Ocak’ta Caddebostan Kültür Merkezi’nde (CKM), 20 Ocak’ta ise Ses1885 – Ortaoyuncular Tiyatrosu’nda sahnelenecek.

Matéi Visniec’in kaleme aldığı ve Elvin Beşikçioğlu’nun yönettiği “Batı Ekspresi”, kendi kültürel değerlerini yanına alarak batıya göç eden bireylerin, bu yeni dünyaya uyum çabalarını ve içsel çatışmalarını mizahi bir üslupla gözler önüne seriyor. Adem Aydil, Derin Beşikçioğlu, Fatih Sönmez, Selin Tekman, Selin Zafertepe ve Ünsal Coşar’ın rol aldığı oyun, göçün acılarını ve batılılaşmanın getirdiği çelişkileri etkileyici bir hikâye ile sahneye taşıyor.



“Batı Ekspresi”, batının cazip tüketim toplumuna uyum sağlamaya çalışan karakterlerin, kendi kültürlerinden kopamadan yaşadıkları içsel yolculukları konu alıyor. Şark Ekspresi’ne binen ve batıya doğru yola çıkan bireylerin hikâyesi, özlemi, çatışmayı ve değişimi işleyen oyun, izleyicileri hem güldürmeyi hem de düşündürmeyi amaçlıyor. Göç olgusunu özgürlük ve kapitalizm kavramlarıyla harmanlayan eser, yolculuğun sadece bir yönünü değil, dönüşü de sorgulatıyor.

Oyunun sahne arkasında ise dikkat çekici bir ekip yer alıyor. Dekor tasarımı Barış Dinçel’e, ışık tasarımı Önder Arık’a, kostüm tasarımı Başak Özdoğan’a, müzikleri ise Utar Dündar Artun’a ait.

Biletler

Tek perdelik “Batı Ekspresi”, 8 Ocak 2025 Çarşamba akşamı Caddebostan Kültür Merkezi (CKM) Büyük Salon’da, 20 Ocak 2025 Pazartesi akşamı ise Ses 1885 – Ortaoyuncular Tiyatrosu’nda sahnelenecek. Başlama saati 20.30 olan oyunların biletleri Biletix’ten temin edilebilir.

(EMK)