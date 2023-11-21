Batan geminin personelini arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Zonguldak açıklarında önceki gün batan kuru yük gemisinin kaybolan 11 kişilik mürettebatını arama kurtarma çalışmaları karadan, denizden ve havadan devam ediyor.

Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türkiye bayraklı "Kafkametler" adlı gemideki kayıp 11 personel için gece boyunca karadan tarama faaliyeti yürütüldü.

Geminin 12 kişilik mürettebatından birinin cesedine dün ulaşılmıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da dün gece sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ekiplerimiz gün boyu çalışmalarını sürdürdü, gece boyunca da karadan çalışmalarımız devam edecek. Olumsuz hava şartlarına rağmen arama kurtarma faaliyetlerini gerçekleştiren ekiplerimizin her birine teşekkür ediyorum. Allah, tüm afetlerden ülkemizi ve milletimizi korusun" dedi.

Eğitime iki gün ara

Öte yandan Karadeniz Ereğli'de etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ve yarın olmak üzere 2 gün ara verildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kuvvetli yağış ve fırtınadan olumsuz yönde etkilenin Karadeniz Ereğli ilçe genelinde 21 Kasım Salı ve 22 Kasım Çarşamba günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime 2 gün süreyle ara verilmiştir" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin, aynı tarihlerde 2 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Karadeniz Ereğli Belediyesince 25-26 Kasım'da yapılması planlanan 16. Hamsi Festivali de ilçedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi. (AÖ)