ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 26 Şubat 2025 11:17
 ~ Son Güncelleme: 26 Şubat 2025 11:23
2 dk Okuma

Başsavcılıktan "İmamoğlu’nun diploması iptal edildi" iddialarına yalanlama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun, savcılığın üniversiteden sadece ilgili belgeleri istediğini belirtti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Başsavcılıktan "İmamoğlu’nun diploması iptal edildi" iddialarına yalanlama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptal edilmesi için İstanbul Üniversitesi’ne yazı gönderildiği yönündeki iddiaları yalanladı. Başsavcılık, diplomayla ilgili iptal talebinin olmadığını, ancak konuyla ilgili belgelerin talep edildiğini açıkladı.

*İmamoğlu'na soruşturma açıldığını haberini ilk olarak Hürriyet'te Nedim Şener duyurmuştu. Şener, Ekrem İmamoğlU'nun diplomasına dair bilgi ve belgeleri paylaştığı dünkü (25 Şubat 2025 Salı) toplantıya davetli olduğu halde katılmadı.  

İddialara ilişkin açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun, savcılığın üniversiteden sadece ilgili belgeleri istediğini belirterek şunları söyledi:

"İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nın, İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptalini istediği iddiası doğru değildir. Savcılık, üniversiteden konuyla ilgili belgeleri talep etmiştir."

Başsavcılıktan Üniversiteye "İvedi" yazı

Başsavcılık tarafından İstanbul Üniversitesi’ne gönderilen yazıda, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) 17 Şubat 2025 tarihli araştırma raporuna atıfta bulunularak, Ekrem İmamoğlu’nun yatay geçiş yaptığı University College of Northern Cyprus’un (UCNC) YÖK tarafından tanınmadığı ifade edildi. Yazıda, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nin yatay geçiş işlemlerinin YÖK kararlarına uygun yürütülmediğinin tespit edildiği belirtilerek, konuyla ilgili idari soruşturmanın yürütülmesi talep edildi.

Başsavcılığın üniversiteden talep ettiği belgeler arasında:

  • İmamoğlu’nun üniversitedeki öğrenimine ilişkin tüm belgeler,
  • Yatay geçiş işlemlerine dair detaylar,
  • İlgili dönemde benzer yatay geçişlerin yapılıp yapılmadığına dair bilgiler,
  • Yatay geçiş kararlarını veren yetkililerin kimlik bilgileri yer aldı.

Başsavcılık, söz konusu bilgilerin ivedilikle kendilerine iletilmesini talep etti.

Adem Sözüer: Yargısal taciz uygulamasının örneklerinden biri
İMAMOĞLU'NUN DİPLOMASI
Adem Sözüer: Yargısal taciz uygulamasının örneklerinden biri
25 Şubat 2025
Adem Sözüer: Yargısal taciz uygulamasının örneklerinden biri
İMAMOĞLU'NUN DİPLOMASI
Adem Sözüer: Yargısal taciz uygulamasının örneklerinden biri
25 Şubat 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
ekrem imamoğlu murat ongun diploma
ilgili haberler
Özgür Özel’den ‘sahte diploma’ açıklaması
22 Şubat 2025
/haber/ozgur-ozelden-sahte-diploma-aciklamasi-304807
ALTINCI SORUŞTURMA
İmamoğlu'na 'sahte diploma' soruşturması
22 Şubat 2025
/haber/imamoglu-na-sahte-diploma-sorusturmasi-304801
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Özgür Özel’den ‘sahte diploma’ açıklaması
22 Şubat 2025
/haber/ozgur-ozelden-sahte-diploma-aciklamasi-304807
ALTINCI SORUŞTURMA
İmamoğlu'na 'sahte diploma' soruşturması
22 Şubat 2025
/haber/imamoglu-na-sahte-diploma-sorusturmasi-304801
Sayfa Başına Git