Başsavcılıktan "İmamoğlu’nun diploması iptal edildi" iddialarına yalanlama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptal edilmesi için İstanbul Üniversitesi’ne yazı gönderildiği yönündeki iddiaları yalanladı. Başsavcılık, diplomayla ilgili iptal talebinin olmadığını, ancak konuyla ilgili belgelerin talep edildiğini açıkladı.

*İmamoğlu'na soruşturma açıldığını haberini ilk olarak Hürriyet'te Nedim Şener duyurmuştu. Şener, Ekrem İmamoğlU'nun diplomasına dair bilgi ve belgeleri paylaştığı dünkü (25 Şubat 2025 Salı) toplantıya davetli olduğu halde katılmadı.

İddialara ilişkin açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun, savcılığın üniversiteden sadece ilgili belgeleri istediğini belirterek şunları söyledi:

"İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nın, İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptalini istediği iddiası doğru değildir. Savcılık, üniversiteden konuyla ilgili belgeleri talep etmiştir."

Başsavcılıktan Üniversiteye "İvedi" yazı

Başsavcılık tarafından İstanbul Üniversitesi’ne gönderilen yazıda, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) 17 Şubat 2025 tarihli araştırma raporuna atıfta bulunularak, Ekrem İmamoğlu’nun yatay geçiş yaptığı University College of Northern Cyprus’un (UCNC) YÖK tarafından tanınmadığı ifade edildi. Yazıda, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nin yatay geçiş işlemlerinin YÖK kararlarına uygun yürütülmediğinin tespit edildiği belirtilerek, konuyla ilgili idari soruşturmanın yürütülmesi talep edildi.

Başsavcılığın üniversiteden talep ettiği belgeler arasında:

İmamoğlu’nun üniversitedeki öğrenimine ilişkin tüm belgeler,

Yatay geçiş işlemlerine dair detaylar,

İlgili dönemde benzer yatay geçişlerin yapılıp yapılmadığına dair bilgiler,

Yatay geçiş kararlarını veren yetkililerin kimlik bilgileri yer aldı.

Başsavcılık, söz konusu bilgilerin ivedilikle kendilerine iletilmesini talep etti.

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(EMK)