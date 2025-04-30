Başsavcılıktan 'Borsa İstanbul' operasyonu: 15 gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul (BIST) Pay Piyasası'ndaki bazı işlemlerde manipülatif işlem yaptıkları iddiaları üzerine 15 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Düzenlenen operasyon sonucu 12 kişi gözaltına alındı.

Operasyon İstanbul İl Emniyet Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu tarafından gerçekleştirildi.

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada gözaltı kararının 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’ ve 'piyasa dolandırıcılığı’ suçlamalarıyla verildiği duyuruldu.

İstanbul, Ankara ve Urfa olmak üzere 15 kişi hakkında gözaltı kararı bulunuyor.

Borsa İstanbul haberlerine soruşturma

(AB)