HABER
YT: Yayın Tarihi: 12.01.2026 10:08 12 Ocak 2026 10:08
 ~  SG: Son Güncelleme: 12.01.2026 10:18 12 Ocak 2026 10:18
Okuma Okuma:  2 dakika

Başsavcılık'tan Ekol TV soruşturmasına ilişkin açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekol TV hakkında 2025 yılının ekim ayında soruşturma başlatıldığını belirterek, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yürütüldüğüne dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

BİA Haber Merkezi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekol TV hakkındaki soruşturma hakkında yazılı açıklama yaptı.

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, bir kısım basın yayın organında ve sosyal medya mecralarında Ekol TV kanalıyla ilgili "Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı ve soruşturma evrakının yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği" şeklinde söylemlerde bulunulduğu ancak bunun gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

22 Aralık 2025

Açıklamada, konu hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen herhangi bir soruşturmanın bulunmadığına işaret edilerek, "Adı geçen yayın organının sahibi olduğu şirketle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımıza gelen, özetle suçtan kaynaklanan mal varlıklarının aklandığına dair ihbarlar üzerine 2025 yılının ekim ayı içerisinde tarafımızca soruşturma başlatılmış olup incelemeler titizlikle devam etmektedir" bilgisi paylaşıldı.

Ne olmuştu?

Bir süre önce yayın hayatına son veren Ekol TV hakkında ortaya atılan "kara para aklama" iddiaları üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı iddia edilmişti.

Soruşturmaya iş insanı Mübariz Mansimov, Veysel Şahin, avukat Ersan Şen ile Ekol TV Genel Yayın Yönetmeni Emrah Doğru'nun olduğu 4 ismin dahil edildiği öne sürülmüştü.

Avukat Ersan Şen, sosyal medya hesabından, "Soruşturma varsa elbette saygı ile sonucunu bekleyeceğiz. Ekol Tv ile ilgili olarak; kurulma aşamasında, öncesinde, sonrasında, yönetilmesinde, kapanmasında veya sonrasında, hiçbir aşamada maddi veya manevi bir dahlim olmadığı gibi, mesleki olarak da hiçbir aşamada katkı sunmadığımı belirtmek isterim" açıklamasını yapmıştı.

(AB)

