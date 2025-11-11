Başsavcılık'tan "CHP'ye kapatma davası talebi" haberlerine ilişkin açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmada iddianame hazırladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, "iddianamenin ardından Yargıtay'a yaptığı bildirimde Cumhuriyet Halk Partisi hakkında Anayasa’nın 69. maddesince kapatma davası açılmasını talep ettiği" haberlere yansıdı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, haberler hakkında yazılı açıklama yaptı.

Başsavcılık açıklamasında şunlar kaydedildi:

"CHP'nin ülke genelinde ve yerelde gerçekleşen seçimlerin güvenilirliğini, seçmenin iradesini ve demokratik düzeni etkilemeye yönelik, sistematik ve süreklilik arz edecek şekilde müdahalede bulunduğu tespitleriyle adı geçen siyasi parti hakkında Anayasa'nın 68 ve 69'uncu maddeleri ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 101'inci ve devamı maddeleri uyarınca gereğinin takdir ve ifası için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına bildirimde bulunulmuştur. Bir kısım medya organlarında belirtildiği gibi partinin kapatılmasına yönelik bir talep söz konusu değildir."

(AB)