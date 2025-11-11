ENGLISH KURDÎ
biamag
bianet
HABER
Yayın Tarihi: 11 Kasım 2025 15:39
 ~ Son Güncelleme: 11 Kasım 2025 17:50
1 dk Okuma

Başsavcılık'tan "CHP'ye kapatma davası talebi" haberlerine ilişkin açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "CHP'ye kapatma davası talebi" haberlerine ilişkin, "Bir kısım medya organlarında belirtildiği gibi partinin kapatılmasına yönelik bir talep söz konusu değildir" denildi.

BİA Haber Merkezi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmada iddianame hazırladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, "iddianamenin ardından Yargıtay'a yaptığı bildirimde Cumhuriyet Halk Partisi hakkında Anayasa’nın 69. maddesince kapatma davası açılmasını talep ettiği" haberlere yansıdı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, haberler hakkında yazılı açıklama yaptı.

Başsavcılık açıklamasında şunlar kaydedildi:

"CHP'nin ülke genelinde ve yerelde gerçekleşen seçimlerin güvenilirliğini, seçmenin iradesini ve demokratik düzeni etkilemeye yönelik, sistematik ve süreklilik arz edecek şekilde müdahalede bulunduğu tespitleriyle adı geçen siyasi parti hakkında Anayasa'nın 68 ve 69'uncu maddeleri ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 101'inci ve devamı maddeleri uyarınca gereğinin takdir ve ifası için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına bildirimde bulunulmuştur. Bir kısım medya organlarında belirtildiği gibi partinin kapatılmasına yönelik bir talep söz konusu değildir."

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
İBB ekrem imamoğlu CHP
