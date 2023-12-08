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Yayın Tarihi: 8 Aralık 2023 23:46
 ~ Son Güncelleme: 8 Aralık 2023 23:53
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SOMALİ CUMHURBAŞKANININ OĞLU KURYEYE ÇARPTI ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU

Başsavcılık: Şüphelinin yakalanması için uluslararası prosedür başlatıldı

Açıklamada şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmesine rağmen, yurtdışına kaçtığı için talimatın yerine getirilmediği kaydedildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/08/bassavcilik-suphelinin-yakalanmasi-icin-uluslararasi-prosedur-baslatildi.jpg

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbuk Fatih'te motokuryeye çarptıktan sonra yurt dışına kaçan Somali Cumhurbaşkanının oğluyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada şüphelinin yakalanması için uluslararası prosedürlerin işletildiği duyuruldu. 

Fatih'te motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olan ve 2 Aralık'ta yurt dışına çıktığı anlaşılarak hakkında yakalama kararı çıkarılan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud hakkındaki soruşturma devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma ile ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, şüphelinin yakalanması için uluslararası prosedürlerin işletildiğini belirtti.

Açıklamada şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmesine rağmen, yurtdışına kaçtığı için talimatın yerine getirilmediği kaydedildi.

(EMK)

iş cinayeti motokurye trafik kazası
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