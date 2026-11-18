İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturması kapsamında eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni istedi.

Kavcıoğlu, 11 Kasım'da BDDK Başkanlığı görevinden istifa etmişti. Başsavcılık, izin talebini Hazine ve Maliye Bakanlığı'na iletti. Bakanlık, Kavcıoğlu hakkında ön inceleme yapılması için Bakanlık Teftiş Başkanlığını görevlendirdi.

Siyaset, bürokrasi ve finans dünyası: Fon soruşturmasında tutuklu isimler kimdir?

Kavcıoğlu'nun daha önceki açıklaması

Kavcıoğlu, istifasının ardından yaptığı açıklamada görevden ayrılma kararını kurumun yıpranmaması için aldığını, fon olayıyla bağlantısı olmadığını savundu. Kendisinin, ailesinin ya da yakınlarının fonda ya da borsada parasının bulunmadığını belirtti.

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Ne olmuştu? Fon soruşturması, 9 Eylül'de kamuoyunda gündeme geldi. 30 Eylül'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan soruşturma yürütülebilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan izin istedi. Bakan Mehmet Şimşek, 2 Ekim'de talebin ön incelemesi için Teftiş Kurulu'nu görevlendirdi. Bakanlık sonradan Gönül için soruşturma izni verdi. Kavcıoğlu, geçen hafta BDDK Başkanlığı görevinden istifa etti. 18 Kasım'da Başsavcılığın bu kez Kavcıoğlu için izin talep etti. Tutuklanan isimler ve görevleri Fon soruşturmasında tutuklu sayısı 123’e çıktı. 18 Kasım itibaryle tutuklanan üst düzey yöneticiler şunlar: Tera Yatırım ve Tera Portföy: Emre Tezmen (Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı), Emre Alkin (Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyesi), Kerem Alkin (Tera Yatırım bağımsız yönetim kurulu üyesi), Alper Öztürk (eski Tera Portföy Genel Müdürü), Emir Münir Sarpyener (Tera Yatırım CEO'su), Erdin Özel (Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı)

Pusula Holding ve Pusula Portföy: Serdar Turhan (Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı), Muhammet Yarız (Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı)

Sigorta ve finans: Nihat Kırmızı (Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı), Taha Çakmak (eski Türkiye Sigorta Genel Müdürü), Gürol Sami Özer (Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı)

Kamu kurumları: Erkan Kilimci (eski TCMB Başkan Yardımcısı), Korkmaz Enes Ergun (eski Borsa İstanbul Genel Müdürü, "rüşvet almak" suçlamasıyla), Enver Usca (eski SPK Başkanvekili), Yunus Arıncı (eski Takasbank Genel Müdürü)

BDDK ve bankacılık: Muhammet Erişen (BDDK Başkan Yardımcısı), Bilal Soysal (BDDK 3. Daire Başkanı), Murat Yönaç (Adil Katılım Bankası Genel Müdürü)

Siyaset ve bürokrasi: Ertan Aydın (eski AK Parti milletvekili ve eski başbakan danışmanı), Fatma Betül Sayan Kaya (eski bakan; "suç örgütü üyeliği" ve "SPK Kanunu'na muhalefet" suçlamalarıyla)

(FY)