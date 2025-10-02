Başsavcılık Ayşe Barım'ın tahliyesine itiraz etti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayşe Barım için mahkemenin verdiği tahliye kararına itiraz ederek dosyayı üst mahkemeye taşıdı.

Gezi Parkı eylemlerinde sanatçıları yönlendirdiği iddiasıyla “hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçlamasıyla yargılanan menajer Ayşe Barım, ikinci duruşmada tahliye edildi.

Ayşe Barım hakkında ev hapsi kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 171 sayfalık iddianamede, Barım için 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Duruşmada suçlamaları reddeden Barım, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Dava sürecinde aralarında Halit Ergenç, Mehmet Günsür ve Rıza Kocaoğlu’nun da bulunduğu birçok sanatçı tanık sıfatıyla ifade verdi. Bu beyanlar dosyaya girdi.

248 gün sonra serbest

Yaklaşık 248 gün tutuklu kalan Barım, tahliye kararının ardından Silivri Cezaevi’nden çıktı. Avukatlarına haber verilmeden cezaevinden çıkarıldığı belirtilen Barım, cezaevi dışında tek başına bırakıldı. Gazetecilerin yardımıyla yakındaki bir akaryakıt istasyonuna götürülen Barım, daha sonra yakınları tarafından teslim alındı.

Tahliye kararına itiraz

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemenin verdiği tahliye kararına itiraz ederek dosyayı üst mahkemeye taşıdı.

Barım’ı tahliye eden İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi adli kontrol şartıyla tahliye kararını yerinde buldu. Dosya itirazın değerlendirilmesi için İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

