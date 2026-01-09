ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 09.01.2026 17:04 9 Ocak 2026 17:04
 ~  SG: Son Güncelleme: 09.01.2026 17:08 9 Ocak 2026 17:08
Okuma Okuma:  1 dakika

Başsavcı, Tunç Soyer hakkındaki 'tahliye' kararına itiraz etti

İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nce yargılamanın devam ettiği davanın 4. celsesinde tutuklu Tunç Soyer ve Heval Savaş Kaya hakkında 'tahliye' kararı verilmişti.

BİA Haber Merkezi

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eski İZBETON A.Ş. Genel Müdürü Heval Savaş Kaya hakkında verilen tahliye kararına itiraz edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "kamu kurum ve kuruluşlarını aracı kılmak, kamu zararı oluşturmak ve şirket faaliyetleri çerçevesinde kooperatif şirketlerini aracı kılmak" suçlarından başlatılan dava sürüyor.

Aralarında eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Tunç Soyer ile eski İZBETON A. Ş. Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın olduğu toplam 65 kişinin yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı.

İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nce yargılamanın devam ettiği davanın 4. celsesinde tutuklu Tunç Soyer ve Heval Savaş Kaya hakkında 'tahliye' kararı verilmişti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Soyer ve Kaya'nın tahliyesine itiraz etti.

(AB)

İZBETON tunç soyer tahliye izmir
