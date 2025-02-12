Başpınar’da ücret kavgası büyüyor

Antep’te yer alan Başpınar Organize Sanayi Bölgesi’nde (Başpınar OSB) işçiler asgari zam dayatmasına karşı direniyor.

26 Ocak’ta Birleşik Tekstil, Deri ve Deri İşçileri Sendikası'nın (BİRTEK-SEN) çağrısıyla gerçekleştirilen ve 36 fabrikadan çok sayıda işçinin bir araya geldiği Başpınar İşçi Kurultayı’nda işçiler, yeni yılda talep ettikleri zammı yüzde 65 olarak açıkladı.

Yoğunluklu olarak tekstil alanında çalışan Başpınar işçileri en düşük sabit taban ücretini halfeler (kalfa) için 50 bin TL, telciler (operatör yardımcısı) içinse 40 bin TL olarak belirledi.

İşçiler ayrıca biri Ramazan, biri de Kurban Bayramı’nda olmak üzere yılda iki maaş tutarında ikramiye ve banka promosyonlarının da işçilere ödenmesini talep etti.

Ufuk Halı'da başlayan direniş dalga dalga yayıldı

Ocak maaşlarının Şubat’ta yatması ile 2025 ücretlerini öğrenen işçiler, işverenlerin yüzde 30 zam dayatması ile karşı karşıya kaldı.

Yatırılan ücretlere ilk tepki Ufuk Halı işçilerinden geldi. 5 Şubat sabahı direnişe geçen işçiler, aynı gün içerisinde kazanım elde ederek direnişini sonlandırdı.

Antep’te Ufuk Halı işçileri direnişi kazanımla sonuçlandı

Ertesi sabah (6 Şubat) Ender Alüminyum işçileri de iş bıraktı. Onları bir gün sonra (7 Şubat) Yalçın Kardeşler Halı’da çalışanlar takip etti. Aynı gün Selçuk İplik işçileri de üretimi durdurdu. Akşam saatlerinde ise tekstil işçilerinin amiral gemisi olan Şireci Tekstil greve çıktı.

9 Şubat’ta AKP Gaziantep Milletvekili İrfan Çelikaslan‘ın patronu olduğu Çelikaslan Tekstil’de de işçiler iş bırakarak kervana dahil oldu. Ancak grevler bununla da sınırlı kalmadı.

Dün sabah (11 Şubat) Sırma Halı, Özkaplan Carpet, Kaplanser Halı, Bulut Tekstil, Has Çuval ve Ravanda Halı’da da üretim durdu. Son olarak, bu sabah Lotus iplik işçileri zammı kabul etmeyerek iş bıraktı. Böylece 15 ayrı fabrikada işçiler sefalet ücretine “hayır” dedi.

Ufuk Halı’dan sonra Özkaplan Halı işçileri de aynı gün içinde kazanım elde etti. Patronla görüşen işçiler, yüzde 45 zam oranında anlaştı. 7 ayrı fabrikada 2 binden fazla işçinin direnişi ise sürüyor.

Direniş kar-yağmur dinlemiyor

Başpınar’da ücret mücadelesi, zorlu hava koşullarına rağmen büyüyor. Kar ve soğuk hava koşullarına karşı işçiler, kısıtlı imkanlar içinde birleşmeye devam ediyor. Başpınar işçileri birçok baskı ve tehdidi de göğüslüyor.

Çevre kirliliğini bahane eden Şireci Tekstil, işçilerin ısınmak için yaktığı ateşi jandarma eşliğinde söndürttü.

Ayrıca Şireci Tekstil’de bine yakın çalışan işten atılmakla tehdit edilirken, dört ayrı fabrikada üretim yapan Çelikaslan Tekstil’de 130 işçi işten çıkartıldı. Yalçın Kardeşler ve Bulut Tekstil’de de işten atılma tehditleri olduğunu BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen aktardı.

İki ayrı fabrikada greve çıkan Çelikaslan Tekstil işçileri, patron Mehmet Çelikaslan tarafından Kod 29 (ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık nedeniyle fesih) ile işten atılmakla tehdit edildi. İşçileri zorla fabrikaya sokmaya çalışan Çelikaslan, “işçiler olmasa dört fabrikaya sahip olamazdın” sözlerine "Benim zenginliğimi Allah verdi" diyerek cevap verdi.

Haber takibindeki gazeteciye tehdit

Selçuk İplik’te patron Bilal Kara, çekim yapan Evrensel Gazetesi muhabiri Mesut Baylav’ın üzerine yürüdü. İşçiler ve BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen tepki gösterdi.

Tehditler grevdeki fabrikalarla sınırlı değil. Zeki Mensucat işçileri de tehdit ediliyor.

Zam ve ücretler konusunda paylaşım yapmamaları için işçilere mail atıldı. Zorla imzalatılan disiplin yönetmeliğindeki maddelere atıf yapan şirket, paylaşım yapılması durumunda soruşturma açılacağını söyledi.

İmzalatılan yönetmeliklerin hukuksuz olduğunu belirten BİRTEK-SEN, disiplin yönetmeliğini imzalamayan 30 işçinin Kod 26 (disiplin kurulu kararıyla fesih) ile tazminatsız işten atıldığını söyledi.

“Başpınar işçisi kazanırsa tüm işçi sınıfı kazanacak”

5 Şubat’tan beri işçilerin direnişlerine destek olan BİRTEK-SEN, yüzde 30 zam dayatmasına karşı daha iyi bir ücret talep eden Başpınar işçileri ile dayanışma çağrısı yaptı.

Direnişlerin daha da büyümesini beklediklerini ve süren direnişlerin sönümlenmemesi gerektiğini belirten sendikanın genel başkanı Mehmet Türkmen bianet’e konuştu.

Greve çıkan 14 fabrikanın çoğunda örgütlü olmamalarına rağmen işçilerin talepleri için mücadele ettiklerini söyleyen Türkmen şunları ifade etti:

“Tek fabrikada tüm talepleri kazanabilmek mümkün değil. Patronlar inanılmaz örgütlü hareket ediyor. İşçilerin ortak bir çatı altında hareket etmeye ihtiyacı var. Bunun yolu da sendikal örgütlülük. BİRTEK-SEN olarak çoğu fabrikada örgütlü değiliz ama buna rağmen işçilerin birlikte hareket etmesi için çalışıyoruz. Çünkü belirlenen talepler ancak işçiler birlikte hareket ederse kazanılabilir.”

Ramada Halı işçilerinin de greve çıkmasıyla 7 fabrikada 2 bin 500’den fazla işçinin direnişte olduğunu söyleyen Türkmen, grevlerin kazanımla sonuçlanması için dayanışmanın kritik olduğunu vurguladı:

“Ufuk ve Özkaplan Halı’da işçiler anlaştı, kısmi kazanımlarla işe geri döndü. Selçuk İplik’teki direniş de zorlu hava koşulları ve fabrikanın konumu gibi sebeplerden ikinci günde sona erdi. Şu an 2 bin 500’ün üzerinde işçi eksi derecelerde, karlı hava koşullarında direnişe devam ediyor. Çadır, yemek vb. ihtiyaçları karşılamakta zorlanıyoruz. Bu direnişlerin açlıktan kırılmaması lazım. Bu yüzden de dayanışma çağrımızı tekrarlıyoruz.”

(HA)