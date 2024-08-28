“Başörtüm nedeniyle görev verilmedi” iddiası

Dünya Diş Hekimliği Kongresi'nde, bir öğrencinin görev almak için başvuran ancak başörtüsü nedeniyle kabul edilmediği iddiasının gündeme gelmesinin ardından Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB) tarafından yazılı açıklama yapıldı.

Kongre organizasyonu hizmetlerini yerine getirmek üzere Türk Diş Hekimleri Birliği ve Dünya Diş Hekimleri Birliği tarafından, Türkiye'deki bir organizasyon firmasının görevlendirildiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Bu firma, yapılacak yüzlerce işin bir kısmını doğrudan kendisi yürütürken bir kısmında ise başka şirketlerden hizmet satın almaktadır" denildi.

"Sorun anlaşılmaya çalışıldı" Açıklama özetle şöyle: Kongremizde görevlendirilecek destek elemanlarının temini işi de organizasyon firmasının başka bir firmadan hizmet aldığı iş kalemlerindendir. Türk Diş Hekimleri Birliği olarak bir öğrencimizin kıyafeti sebebiyle ayrımcı uygulamaya maruz bırakıldığına ilişkin iddialar üzerine konu derhal araştırılmaya başlanmış, ilgili taraflarla en üst seviyede görüşmeler yapılarak sorun anlaşılmaya çalışılmıştır. Bu çerçevede; Birlik Genel Başkanımız tarafından ilgili öğrenci ve ailesiyle görüşülmüş, öğrencinin yaşadığı üzüntü paylaşılmış, ayrımcı uygulamaların her zeminde reddedildiği vurgulanarak sorunun takipçisi olunduğu belirtilmiştir. Diğer yandan ilgili firmalar ve çalışanları, Türk Diş Hekimleri Birliğinin tutum ve yaklaşımlarına uygun şekilde ayrımcılıktan uzak ve özenli olmaları konusunda uyarılmış ve gereği yapılmıştır. Kıyafetlerinden dolayı herhangi bir ayrımcılığa uğramadıklarını en güçlü şekilde ifade edecek olanlar, bugüne kadar Türk Diş Hekimleri Birliği ve Diş Hekimleri Odaları tarafından düzenlenen bilimsel etkinliklerde görev alan sevgili öğrencilerimizdir bugüne kadar Türk Diş Hekimleri Birliği ve Diş Hekimleri Odaları tarafından düzenlenen bilimsel etkinliklerde görev alan sevgili öğrencilerimizdir."

Özel'den destek telefonu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul’da yapılacak Dünya Diş Hekimliği Kongresi’nde görev almak için başvuran ancak başvurusu başörtüsü nedeniyle reddedilen diş hekimliği öğrencisi Dilara Çiçek ile telefonla görüştü.

Yaşananların kabul edilemez olduğunu belirten Özel, Çiçek’in yaşadığı ayrımcılık nedeniyle üzüntülerini ve tepkisini dile getirdi.

Özel, Çiçek’i 9 Eylül günü CHP’nin 101’inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek etkinliklere davet etti.

Tunç: Soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından, Dünya Diş Hekimliği Kongresi'nde görev almak isteyen diş hekimliği öğrencisi Dilara Çiçek'in başvurusunun başörtülü olduğu gerekçesiyle reddedildiği iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Tunç iddiaya ilişkin, "Dilara Çiçek'in başvurusunun başörtülü olduğu gerekçesiyle reddedildiği iddiasıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TCK'nin 'Nefret ve ayrımcılık' suçunu düzenleyen 122. maddesi uyarınca soruşturma başlatılmıştır" dedi.

(EMK)