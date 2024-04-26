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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 26 Nisan 2024 09:46
 ~ Son Güncelleme: 26 Nisan 2024 10:32
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‘Başlangıçlar' Türkiye prömiyerini İstanbul Film Festivali'nde yaptı

Filmin başrollerinde Ahsen Eroğlu, Hazal Subaşı ve Özlem Zeynep Dinsel yer alıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
‘Başlangıçlar' Türkiye prömiyerini İstanbul Film Festivali'nde yaptı

Ozan Yoleri’nin yönettiği ilk uzun metrajlı filmi “Başlangıçlar”ın Türkiye prömiyeri 43. İstanbul Film Festivali’nde gerçekleşti.

Film, Dünya prömiyerini 27. Tallinn Black Nights Film Festivali’nde yapmış ve festivalden NETPAC Ödülü’yle dönmüştü.

Festivalin ulusal bölümünde yarışan filmin gösterimine Ozan Yoleri ve başrol oyuncuları Ahsen Eroğlu, Hazal Subaşı başta olmak üzere tüm film ekibi katıldı.

Aysın Kadirbeyoğlu ve Ozan Yoleri’nin senaryosunu beraber kaleme aldığı filmde beklenmeyen bir kaza sonucu akademik ve özel hayatı alt üst olduğu için Paris’ten İstanbul’a dönen, yirmili yaşlarının ortasında bocalayan, genç resim restoratörü Defne’nin hikayesi anlatılıyor. 

Alara Hamamcıoğlu Bayraktar ve Ilgım Coşar’ın yapımcılığını üstlendiği film, 2022 ve 2023 yılları arasında İstanbul, İzmir ve Paris’te yapılan çekimlerle tamamlandı. 

Ozan Yoleri hakkında

Robert Kolej ve Boğaziçi Üniversitesi mezunu. İstanbul merkezli prodüksiyon şirketi Vigo Film'in kurucu ortaklarından.

İlk uzun metrajlı filmi "Başlangıçlar" Kasım 2023'te prömiyerini yaptığı Tallinn Black Nights Film Festivali'nde NETPAC Ödülü'nü kazandıktan sonra Türkiye’deki ilk gösterimini İstanbul Film Festivali’nde gerçekleştirdi. 

Filmlerin yanı sıra dijital reklam projeleri ve belgesel yönetmenliğini yapıyor. Sarajevo Talents Yönetmenler Sınıfı üyesi.

1992 Edirne doğumlu.(AÖ)

İstanbul Film Festivali
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