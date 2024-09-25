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Yayın Tarihi: 25 Eylül 2024 13:28
 ~ Son Güncelleme: 25 Eylül 2024 13:28
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Baskın düzenlenen MED-DER'de ilk ders: Qirkirana Çandî*

Dersi veren KASED Başkanı Saliha Ayata: “Kültür çalışmalarında yer alanlar olarak, gözaltındaki arkadaşlarımızın kalemlerini yerde bırakmayacağız.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Baskın düzenlenen MED-DER'de ilk ders: Qirkirana Çandî*
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

* Kültürel Soykırım

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2022 yılında başlatılan soruşturma kapsamında dün (24 Eylül) Mezopotamya Dil ve Kültür Araştırma Derneği (MED-DER), Payîz Pirtûk ve Anka Dil ve Sanat Eğitim Kooperatifi ile çok sayıda eve baskın düzenlendi.

Baskınlarda Kürtçe kitap, dergi ve gazeteler ile bilgisayarların hard-disklerine, dijital materyallere el konuldu.

Kültürel çalışmalar yürüten kurumların temsilcileri kapısı kırılan MED-DER'le dayanışmak için bugün Kürtçe bir ders düzenledi.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, baskınlardan sonra MED-DER'de verilen ilk dersin konusu "Qirkirina Çandî" (Kültürel Soykırım) oldu.

MED-DER, Payîz Pirtûk ve Anka Dil ve Sanat Eğitim Kooperatifi'ne polis baskını
MED-DER, Payîz Pirtûk ve Anka Dil ve Sanat Eğitim Kooperatifi'ne polis baskını
24 Eylül 2024

“X, w, q, ê”

Dersi veren KASED Başkanı Saliha Ayata, baskın ve gözaltılarla ilgili şöyle dedi:

“Kürt dili uzun yıllardır, resmi dil ve yazım dili olmamasına rağmen kendini koruyarak, bugünlere geldi. Bunun için büyük bir mücadele verildi. Otoriterler her ne kadar Kürt diline yönelik yasaklama olmadığını savunsa da; x, w, q, ê harfleri Türkiye'de yasak. Kürtler yıllardır, Feqiyê Teyran'dan bugüne kadar anadilini her yönelime karşı korudu. Kültür çalışmalarında yer alanlar olarak, gözaltındaki arkadaşlarımızın kalemlerini yerde bırakmayacağız.”

Ayata, gözaltına alınanların suçlarının Kürt dilini savunmak olduğunu belirterek, bir an önce serbest bırakılmalarını istedi.

Ders, "Be ziman jiyan na be" sloganlarıyla sona erdi. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Kürtçe MED-DER Payîz Pirtûk Kürtçeye saldırılar anadili
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