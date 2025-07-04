Baskılar CHP'yi durduramıyor | yüzde 36,2

Kamuoyu araştırma şirketi SONAR'ın son anketi Cumhur İttifakı büyük ortağı AKP ile ana muhalefet partisi CHP arasındaki farkın giderek açıldığını gösterdi.

CHP yüzde 36,2, AKP yüzde 30,9

SONAR'ın "Siyasi Eğilimler Haziran 2025" anketinde yurttaşlara yönelttiği "Bugün genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna CHP diye yanıt verenler yüzde 36,2, AKP diye yanıt verenler yüzde 30,9 oldu.

SONAR'ın geçtiğimiz ay yayımladığı ankette de katılımcıların yüzde 36,8’i tercihlerini CHP’den yana kullanırken AKP’nin oy oranı ise yüzde 30,8'de kalmıştı.

Gerçek fark daha büyük olabilir

İstanbul'dan sonra İzmir'de de CHP yönetimindeki belediyelere yönelik yargı kumpasları sürer, CHP'nin iç gerilimlerini derinleştirmeye yönelik yetkisiz yargı müdahaleleriyle YSK onayını almış Kongre kararlarının "mutlak butlan" hükmüyle iptali ve CHP yönetimi görevden alınarak partinin kayyıma teslimi çabaları sürerken ortaya çıkan bu sonuçlar CHP'nin gerçek kamuoyu desteğinin anketlerde göründüğünden de yüksek olduğu öngörüsünü besliyor.

Seçmenin baskı altındaki muhalefet partisine desteğini açıklama eğiliminin olağan dönemlere göre daha düşük olması sosyolojik bir gerçeklik.

Latin Amerika’daki baskıcı rejimlerde seçmen davranışı üzerine çalışan akademisyenlerden, Vanderbilt Üniversitesi öğretim üyesi, siyaset bilimci Elizabeth J. Zechmeister, 2015’te kaleme aldığı "Vatandaşın korkusu ve seçim sonuçları" başlıklı makalesinde şu saptamayı yapıyor:

“Siyasi ifadenin izlendiği veya cezalandırıldığı bağlamlarda, anket katılımcıları özellikle muhalefet partileriyle ilgili tercihlerini stratejik olarak yanlış bildirebilirler.”

(AEK)