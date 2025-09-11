ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 11 Eylül 2025 09:45
 Son Güncelleme: 11 Eylül 2025 10:00
2 dk Okuma

“Baskı, polis şiddetinin endişe verici sistematik eğilimini ortaya koyuyor”

İstanbul’da CHP için uygulamaya konulan protesto yasağı ve polis müdahalesi tartışma yaratırken, Uluslararası Af Örgütü genel yasağın kaldırılmasını, polisin orantısız güç kullanımının soruşturulmasını ve mağdurların tazmin edilmesini istedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

“Baskı, polis şiddetinin endişe verici sistematik eğilimini ortaya koyuyor”

Uluslararası Af Örgütü, CHP İstanbul İl Başkanlığına Gürsel Tekin’in kayyım olarak atanması sonrası İstanbul Valiliği’nin aldığı üç günlük genel protesto yasağına ve polisin protestoculara karşı hukuka aykırı güç kullanımına tepki gösterdi.

Uluslararası Af Örgütü Avrupa Araştırmalar Direktör Yardımcısı Esther Major yaptığı açıklamada CHP İl Binası önünde yaşananların on yılı aşkın bir süredir devam eden sistematik polis şiddeti eğiliminin son halkası olduğunu söyledi.

Major şöyle konuştu:

“Protestolara getirilen genel yasaklar, barışçıl toplanma hakkına getirilen orantısız bir kısıtlamadır. Dahası, Uluslararası Af Örgütü tarafından görülen kanıtlara göre polis, büyük ölçüde barışçıl göstericilere karşı TOMA, kinetik etkili mermiler ve biber gazı kullanarak hem gereksiz hem de orantısız güç kullandı. 

Türkiye yetkilileri, genel yasağı derhal kaldırmalı ve gelecekte bu tür yasakları uygulamaktan kaçınmalıdır. Yetkililerin görevi, barışçıl toplanma hakkını korumak ve kolaylaştırmaktır, engellemek ya da kısıtlamak değil. Yetkililer, ayrıca polisin hukuka aykırı güç kullanımı iddialarını soruşturmalı, failleri adalet önüne çıkarmalı ve mağdurların maruz kaldıkları zararlar için tazminat almalarını sağlamalıdır.”

Ne olmuştu?

Geçen hafta İstanbul'da bir mahkeme, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı'nın görevden uzaklaştırılmasına dair ara karar verdi. Mahkeme, yerlerine geçici bir yönetim kurulu atadı.

7 Eylül'de İstanbul Valiliği toplantı ve gösterilere üç günlük genel bir yasak getirdi. Yüzlerce polis memuru, CHP'nin İstanbul genel merkezine giden yolları ve çevresini kapatmak üzere görevlendirildi. O akşam, büyük ölçüde barışçıl olan protestocular mahkeme kararını protesto etmek için genel merkezde toplanmaya çalıştı ancak polis engeliyle karşılaştı.

İnternet özgürlüğünü takip eden NetBlocks'a göre, pazar akşamı geç saatlerde internet hızı sınırlandırıldı ve X, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok ve WhatsApp gibi başlıca sosyal medya platformları ve mesajlaşma hizmetleri en az 21 saat süreyle kısıtlandı.

Basında yer alan haberlere göre, bazı protestocular gözaltına alındı. Üç kişi de protestolarla ilgili sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü, toplam 103 hesabın “provokatif ve dezenformasyon içerikli” paylaşımlarda bulunduğunun tespit edildiğini açıkladı.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
chp istanbul CHP İstanbul İl Örgütü gürsel tekin
ilgili haberler
CHP'de dünden bugüne neler yaşandı?
10 Eylül 2025
/haber/chp-de-dunden-bugune-neler-yasandi-311369
YSK CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi hakkında karar verdi
9 Eylül 2025
/haber/ysk-chp-istanbul-olaganustu-il-kongresi-hakkinda-karar-verdi-311328
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik: Hiçbir abluka partimizin yürüyüşünü durduramaz
9 Eylül 2025
/haber/chp-istanbul-il-baskani-ozgur-celik-hicbir-abluka-partimizin-yuruyusunu-durduramaz-311294
CHP İstanbul İl Başkanlığı ablukada: Polis biber gazıyla CHP'lileri dışarı çıkarıp, Tekin'i içeri aldı
8 Eylül 2025
/haber/chp-istanbul-il-baskanligi-ablukada-polis-biber-gaziyla-chp-lileri-disari-cikarip-tekin-i-iceri-aldi-311264
İnternete CHP sansürü
8 Eylül 2025
/haber/internete-chp-sansuru-311257
CHP İl Başkanlığı önünde bekleyiş sürüyor
8 Eylül 2025
/haber/chp-il-baskanligi-onunde-bekleyis-suruyor-311254
CHP İstanbul İl Başkanlığı polis ablukasında
7 Eylül 2025
/haber/chp-istanbul-il-baskanligi-polis-ablukasinda-311249
