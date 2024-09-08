Basketbolcu İlkan Karaman trafik kazasında hayatını kaybetti

Türkiye Basketbol Federasyonu, Çayırova Belediyespor forması giyen 34 yaşındaki basketbolcunun vefat ettiğini bildirdi.

Federasyonun başsağlığı mesajında, "Milli takımımızın formasını giymiş oyuncularımızdan İlkan Karaman’ın vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah'tan rahmet, kıymetli ailesi, sevenleri ve basketbol camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

İlkan Karaman, kariyerinde TOFAŞ, Karşıyaka, Fenerbahçe, Acıbadem Üniversitesi, Beşiktaş, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Büyükçekmece Basketbol, Cholet, Antibes Sharks, Petkimspor, Yalovaspor, Manisa Büyükşehir Belediyespor, Formosa Taishin ve Çayırova Belediyespor'da oynadı.

Beşiktaş ve Galatasaray kulüpleri de İlkan Karaman için taziye mesajı yayımladı.

(AD)