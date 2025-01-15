Başkan Yoon Suk Yeol gözaltına alındı

Güney Kore’nin Yolsuzluk Soruşturma Ofisi (CIO) sabahın erken saatlerinde Yoon Suk Yeol’un bulunduğu başkanlık konutuna bir operasyon yaparak Yeol’u gözaltına aldı. Yeol, ifadesinin alınması için CIO’nun Seul’un güneyindeki Gwacheon şubesine götürüldü.

Böylelikle Yoon Suk Yeol, Güney Kore tarihinde gözaltına alınan ilk devlet başkanı oldu.

CIO’daki soruşturma sürecinin tamamlanmasının ardından Yeol’un CIO ofisine yakın olan Uiwang’taki Seul Gözaltı Merkezine götürülmesi bekleniyor.

Güney Kore’nin fiili başkanı Choi Sang-mok, Yeol’e yönelik operasyonun ardından “Bu an Güney Kore’de hukukun üstünlüğü ve düzeni korumada kritik bir andır” açıklamasında bulundu.

Soruşturma ekibi ve polisler, Yeol hakkındaki tutuklama emrini yerine getirmek için daha önce 2Ocak'ta başkanlık konutuna gelmişti. Ancak yaklaşık 80 kişilik ekip, Yeol'un 200 kişiden oluşan koruma ekibinin engeliyle karşılaşmıştı.

Güney Kore’de siyasi kriz: Başkan konutundan çıkmadı

Yeol’un başkanlık konutunda tutuklanması şöyle gerçekleşti: Soruşturma ekibi ve polisler, başkanlık konutunun etrafındaki sokakları kuşattı. Operasyonda binlerce personel görev aldı. Silahsız bir ekip konuta girmeye çalıştı, ancak giriş kapısında Başkanlık Güvenlik Hizmetleri personelleri, Yeol'un üyesi olduğu Halkın Gücü Partisi'nden milletvekilleri ve Yeol'un avukatları tarafından engellendi. Ancak soruşturma ekibi ve polislerden 20 kişi merdivenlerle Yeol’un başkanlık konutuna ulaştı. Yonhap, soruşturma ekibi ve polislerin başkanlık konutunda toplanan Yeol destekçilerini yararak ilerlediğini aktardı. Ayrıca soruşturma ekibinin girişte konutun güvenlik personelleriyle çatışma yaşadığını da kaydedildi. Yonhap’ın haberine göre, yerel saatle 10:33’te (TSİ 04:33) tutuklanmasının ardından Yeol, bir konvoyla soruşturma ofisine götürüldü.

Yeol’un avukatlarının da hazır bulunduğu Gwacheon’daki soruşturma ofisinde Yeol, yaklaşık 2,5 saat süren soruşturma seansında konuşmayı reddetti. CIO yetkililerine göre, Yeol için bir sonraki soruşturma seansı yerel saatle 14:40’ta (TSİ: 08:40) yapıldı.

Başkan Yoon Suk Yeol, 3 Aralık’taki kısa süren sıkıyönetim girişiminde meclise ordu birlikleri göndermekle suçlanıyordu. Girişimin muhalefet partileri tarafından sona erdirilmesinin ardından Yeol’un tüm yetki ve görevleri elinden alındı. Yeol, Anayasa Mahkemesi tarafından “görevini kötüye kullanma” ve “ayaklanma” suçlarından yargılanma sürecine getirildi. Seul Batı Bölge Mahkemesi tarafından Yeol’a bu suçlardan ötürü tutuklama emri çıkarıldı. Görevde olan devlet başkanının dokunulmazlığı bulunuyor. Ancak başkanlık dokunulmazlığı "ayaklanma" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarını kapsamıyor. Güney Kore'de "ayaklanma" suçu müebbet hapis veya idamla cezalandırılabiliyor.

Soruşturma ekibinin Yeol’un soruşturma sürecini tamamlayarak resmi olarak tutuklaması için 48 saati bulunuyor.