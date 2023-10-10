'Başka Kayda Rastlanmadı' sergisinde son üç hafta

"Başka Kayda Rastlanmadı: Reşad Ekrem Koçu ve İstanbul Ansiklopedisi Arşivi" sergisi 29 Ekim'e kadar Salt Galata'da izlenebilir.

"ÜZERİNDE BİR ÖMÜR YIPRANDI" Şehrin muazzam kütüğü: G'den Z'ye İstanbul Ansiklopedisi Arşivi

"Beni Kimsenin Anlamadığı Bir İstanbul’da Yaşamaktan Yoruldum" gösterim programı da sergiye paralel olarak takip edilebilir.

1960’lar İstanbul’unda geçen filmlerden oluşan program, adını Reşad Ekrem Koçu’nun, İstanbul Ansiklopedisi‘nin “İntihar Olayları” maddesine dâhil etmek üzere bir intihar haberi kupüründen alıntıladığı “Beni kimsenin anlamadığı bir dünyada yaşamaktan yoruldum” ifadesinden alıyor.



Koçu’nun ansiklopediyi tamamlamaya çalıştığı 1960’lı yıllarda kent hayatı hızla dönüşmektedir. Aşina olmadığı bu dönüşüme dair hisleri ansiklopedinin birçok maddesinde gözlemlenebilir.



Herkesin katılımına açık ve ücretsiz gösterimler, 26 Ekim’e her Perşembe saat 19.00’da Salt Beyoğlu’ndaki Açık Sinema’da yer alacak. Gösterimlerde yerler sınırlı ve rezervasyon yapılmıyor.

Suçlular Aramızda, Metin Erksan, 1964

12 Ekim, 19.00, Salt Beyoğlu, Açık Sinema



Beş Şeker Kız, Osman F. Seden, 1964

19 Ekim, 19.00, Salt Beyoğlu, Açık Sinema



Ah Güzel İstanbul, Atıf Yılmaz, 1966

26 Ekim, 19.00, Salt Beyoğlu, Açık Sinema

Öte yandan sergiye paralel etkinliklerden biri de İstanbul Ansiklopedisi ve Yazarları Söyleşisi. Erol Üyepazarcı, Sabri Koz, Emin Nedret İşli ile Cem Erciyes ve Kansu Şarman'ın katılacağı söyleşi, yarın (11 Ekim) 18.30'da Salt Galata'da.

Sergiye eşlik eden açık ders serisi ile halk şairlerinin anlatılarından yıkımlarla değişen kent manzaralarına, Koçu’nun kullandığı dilden geçmişe, ayrıntılara ve şehre bağlılığına, "İstanbul Ansiklopedisi"nin gündeme getirdiği melankoli ve kent ilişkisi yorumlamaya açılıyor. 24 Ekim Salı günü Salt Galata, Kat 4’te gerçekleştirilecek oturumda akademisyen ve yazar Umut Tümay Arslan, kent melankolisini edebiyat ve sinemadan seçili örnekler etrafında inceleyecek. (AÖ)