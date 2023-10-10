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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 10 Ekim 2023 17:20
 ~ Son Güncelleme: 10 Ekim 2023 17:37
2 dk Okuma

'Başka Kayda Rastlanmadı' sergisinde son üç hafta

Sergiye paralel düzenlenen film gösterimi, söyleşi ve açık ders gibi etkinlikler de meraklılarını bekliyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/10/baska-kayda-rastlanmadi-sergisinde-son-uc-hafta.jpg
*"Ah Güzel İstanbul", 1966, Atıf Yılmaz

"Başka Kayda Rastlanmadı: Reşad Ekrem Koçu ve İstanbul Ansiklopedisi Arşivi" sergisi 29 Ekim'e kadar Salt Galata'da izlenebilir.

Şehrin muazzam kütüğü: G
"ÜZERİNDE BİR ÖMÜR YIPRANDI"
Şehrin muazzam kütüğü: G'den Z'ye İstanbul Ansiklopedisi Arşivi
25 Mayıs 2023

"Beni Kimsenin Anlamadığı Bir İstanbul’da Yaşamaktan Yoruldum" gösterim programı da sergiye paralel olarak takip edilebilir.

1960’lar İstanbul’unda geçen filmlerden oluşan program, adını Reşad Ekrem Koçu’nun, İstanbul Ansiklopedisi‘nin “İntihar Olayları” maddesine dâhil etmek üzere bir intihar haberi kupüründen alıntıladığı “Beni kimsenin anlamadığı bir dünyada yaşamaktan yoruldum” ifadesinden alıyor.

Koçu’nun ansiklopediyi tamamlamaya çalıştığı 1960’lı yıllarda kent hayatı hızla dönüşmektedir. Aşina olmadığı bu dönüşüme dair hisleri ansiklopedinin birçok maddesinde gözlemlenebilir.

Herkesin katılımına açık ve ücretsiz gösterimler, 26 Ekim’e her Perşembe saat 19.00’da Salt Beyoğlu’ndaki Açık Sinema’da yer alacak. Gösterimlerde yerler sınırlı ve rezervasyon yapılmıyor. 

Suçlular Aramızda, Metin Erksan, 1964
12 Ekim, 19.00, Salt Beyoğlu, Açık Sinema

Beş Şeker Kız, Osman F. Seden, 1964
19 Ekim, 19.00, Salt Beyoğlu, Açık Sinema

Ah Güzel İstanbul, Atıf Yılmaz, 1966
26 Ekim, 19.00, Salt Beyoğlu, Açık Sinema

Öte yandan sergiye paralel etkinliklerden biri de İstanbul Ansiklopedisi ve Yazarları Söyleşisi. Erol Üyepazarcı, Sabri Koz, Emin Nedret İşli ile Cem Erciyes ve Kansu Şarman'ın katılacağı söyleşi, yarın (11 Ekim) 18.30'da Salt Galata'da.

Sergiye eşlik eden açık ders serisi ile halk şairlerinin anlatılarından yıkımlarla değişen kent manzaralarına, Koçu’nun kullandığı dilden geçmişe, ayrıntılara ve şehre bağlılığına, "İstanbul Ansiklopedisi"nin gündeme getirdiği melankoli ve kent ilişkisi yorumlamaya açılıyor. 24 Ekim Salı günü Salt Galata, Kat 4’te gerçekleştirilecek oturumda akademisyen ve yazar Umut Tümay Arslan, kent melankolisini edebiyat ve sinemadan seçili örnekler etrafında inceleyecek. (AÖ)

Reşat Ekrem Koçu İstanbul
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